دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل:

فولاد کویر آران و بیدگل تا سیزدهم فروردین تعطیل است/ توضیحاتی در مورد شایعه حمله
دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل گفت: تا این لحظه تلفات جانی گزارش نشده است. طبق صحبتهایی که پیشتر با مدیریت مجموعه داشتم، این مجموعه تا سیزده فروردین ماه تعطیل بود بنابراین آسیبی به کارگران وارد نشده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، طی روزهای گذشته برخی از کارخانه‌های کشور مورد حمله جنگنده‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفتند. شنیده‌ها مبنی بر این است که بامداد امروز، شنبه ۸ فروردین ماه، کارخانه فولاد کویر آران و بیدگل نیز مورد حمله قرار گرفته است.  

مجتبی حاجی‌زاده، دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل، در رابطه با صحت و سقم حمله به این کارخانه  گفت: به محدوده‌ی این کارخانه حمله شده اما تا این لحظه تلفات جانی و مالی گزارش نشده است و مشخص نیست ساختمان کارخانه آسیب دیده است یا نه؟

وی گفت: طبق صحبتهایی که پیشتر با مدیریت مجموعه داشتم، این مجموعه تا سیزده فروردین ماه تعطیل بود بنابراین آسیبی به کارگران وارد نشده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل ضمن محکوم کردن این حملات و حمله به کارخانه‌ها‌ی کشور  گفت: حمله به کارخانه‌های کشور و شهادت و  بیکاری کارگران نتیجه خباثت دشمنان کشور است.

 

اخبار مرتبط
