دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل:
فولاد کویر آران و بیدگل تا سیزدهم فروردین تعطیل است/ توضیحاتی در مورد شایعه حمله
به گزارش خبرنگار ایلنا، طی روزهای گذشته برخی از کارخانههای کشور مورد حمله جنگندههای آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفتند. شنیدهها مبنی بر این است که بامداد امروز، شنبه ۸ فروردین ماه، کارخانه فولاد کویر آران و بیدگل نیز مورد حمله قرار گرفته است.
مجتبی حاجیزاده، دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل، در رابطه با صحت و سقم حمله به این کارخانه گفت: به محدودهی این کارخانه حمله شده اما تا این لحظه تلفات جانی و مالی گزارش نشده است و مشخص نیست ساختمان کارخانه آسیب دیده است یا نه؟
وی گفت: طبق صحبتهایی که پیشتر با مدیریت مجموعه داشتم، این مجموعه تا سیزده فروردین ماه تعطیل بود بنابراین آسیبی به کارگران وارد نشده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل ضمن محکوم کردن این حملات و حمله به کارخانههای کشور گفت: حمله به کارخانههای کشور و شهادت و بیکاری کارگران نتیجه خباثت دشمنان کشور است.