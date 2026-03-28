جزئیاتی از شهادت دو کارگر شهرداری تهران در حملات اخیر

حسن خیران و کامران پسندک، دو کارگر شهرداری بودند که در جریان حملات جنگنده های آمریکایی- صهیونیستی به شهادت رسیدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته، «حسن خیران» حین کار پاکبانی در حمله هوایی به یکی از لیست‌های بازرسی در تهران شهید شده است.

در روزهای ابتدای فروردین، پیکر مطهر این شهید با حضور همکاران، تنی چند از مدیران شهری و مردم شهیدپرور تهران در میدان سیدجمال‌الدین اسدآبادی تهران تشییع شد.

«کامران پسندک» نیز باغبان فضای سبز شهرداری تهران بوده که در جریان حملات اخیر به شهادت رسیده است.

گفتنی ست در روزهای گذشته، شهردار پایتخت در صفحه شخصی خود در فضای مجازی از شهادت ۶ نفر از کارکنان شهرداری تهران از جمله یک پاکبان و یک باغبان فضای سبز خبر داد.

 

 

 

