پیام تشکر دارالقرآن خانه کارگر از نیروهای مسلح

به گزارش ایلنا، دارالقرآن خانه کارگر ایران در پیامی از نیروهای مسلح کشور تشکر کرد.

با سپاس بیکران از فداکاری و ایثارگری‌های بی‌نظیر نیروهای مسلح قهرمان و دلاور ایران اسلامی، در دفاع از آرمان‌های انقلاب و مقابله با تهدیدات و توطئه‌های دشمنان، به‌ویژه در جنگ اخیر با رژیم صهیونیستی-آمریکایی.

دارالقرآن خانه کارگر، با قلبی سرشار از امتنان و تجدید ایمان به قدرت الهی و اتکا به نیروی ایمان و اراده‌ی مردم، از تمامی پرسنل ارتش، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و سایر نهادهای نظامی و امنیتی کشور که با جانفشانی و از خودگذشتگی، حریم امنیت و اقتدار ایران را حفظ نموده‌اند، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نماید.

جنگ اخیر، بار دیگر به اثبات رساند که وحدت، همبستگی و ایمان به خدا، رمز پیروزی و سربلندی ملت ایران است. نیروهای مسلح ما با اتکا به این عوامل و با بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی، دشمنان را به زانو درآوردند و درس‌های گران‌بهایی به جهانیان آموختند.

امیدواریم خداوند متعال، سایه رهبر معظم انقلاب را بر سر ما مستدام بدارد و به تمامی شهدای این مرز و بوم، رحمت بیکران و به بازماندگانشان صبر و اجر عطا فرماید.

به امید پیروزی ایران

دارالقرآن خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران

انتهای پیام/