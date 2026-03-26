پیام تشکر دارالقرآن خانه کارگر از نیروهای مسلح
پیام تشکر دارالقرآن خانه کارگر از نیروهای مسلح ایران صادر شد.

به گزارش ایلنا، دارالقرآن خانه کارگر ایران در پیامی از نیروهای مسلح کشور تشکر کرد. 

با سپاس بیکران از فداکاری و ایثارگری‌های بی‌نظیر نیروهای مسلح قهرمان و دلاور ایران اسلامی، در دفاع از آرمان‌های انقلاب و مقابله با تهدیدات و توطئه‌های دشمنان، به‌ویژه در جنگ اخیر با رژیم صهیونیستی-آمریکایی.

دارالقرآن خانه کارگر، با قلبی سرشار از امتنان و تجدید ایمان به قدرت الهی و اتکا به نیروی ایمان و اراده‌ی مردم، از تمامی پرسنل ارتش، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و سایر نهادهای نظامی و امنیتی کشور که با جانفشانی و از خودگذشتگی، حریم امنیت و اقتدار ایران را حفظ نموده‌اند، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نماید.

جنگ اخیر، بار دیگر به اثبات رساند که وحدت، همبستگی و ایمان به خدا، رمز پیروزی و سربلندی ملت ایران است. نیروهای مسلح ما با اتکا به این عوامل و با بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی، دشمنان را به زانو درآوردند و درس‌های گران‌بهایی به جهانیان آموختند.

امیدواریم خداوند متعال، سایه رهبر معظم انقلاب را بر سر ما مستدام بدارد و به تمامی شهدای این مرز و بوم، رحمت بیکران و به بازماندگانشان صبر و اجر عطا فرماید.

به امید پیروزی ایران

دارالقرآن خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران

