English العربیه
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

زمان ابلاغ مصوبه مزدی مشخص شد/ آغاز پرداخت وام خرید ۱۰ میلیونی بازنشستگان کشوری

احمد میدری زمان پرداخت وام خرید بازنشستگان کشوری و زمان ابلاغ مصوبه مزد را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در تشریح این طرح توضیح داد: اعطای اعتبار خرید با سود صفر درصد بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان (همت ) برای بازنشستگان کشوری از 17 هزار مرکز فروشگاهی بزرگ در سراسر کشور آغاز شد. 

وی ادامه داد: این مبلغ بالغ بر 100 میلیون ریال برای هر بازنشسته با دوره بازپرداخت دو ماهه با تخفیف ویژه بازنشستگان تا سقف 5 درصد است. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: همچنین اعطای اعتبار اضافه بر 100 میلیون ریال، تا سقف 60 میلیون ریالی با دوره بازپرداخت 3 ماهه با تخفیف ویژه بازنشستگان جهت خرید از مجموعۀ فروشگاه‌های همکار طرح خواهد بود.

 میدری تاکید کرد: در حال حاضر این اعتبار برای همه بازنشستگان کشوری وجود دارد و استقبال گسترده‌ای از آن طی نیمه دوم سال شده است.

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از واریز به موقع حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری و گروه فولاد در اسفند سال جاری در هفته گذشته خبر داد.

 وی یاد آور شد: با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سیستم بانکی طی ماه های گذشته و اسفند ماه تلاش شده است اولین پرداخت های دولت در قالب حقوق برای بازنشستگان باشد، این اقدام بدون تاخیر انجام شود و نگرانی در این زمینه وجود نداشته باشد.

 میدری همچنین به پرداخت وام ضروری با نرخ 4 درصد به مبلغ 500 میلیون ریال برای 288 هزار نفر از بازنشستگان کشوری در 10 مرحله با اعتباری بالغ بر 4/14 هزار میلیارد تومان (همت) اشاره کرد که یک مرحله از آن در همین دوره (جنگ رمضان) انجام شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز شنبه اول فروردین اظهار کرد: بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۵ کارگران که آخر اسفند پارسال به تصویب شورای عالی کار رسید، بعد از اتمام تعطیلات ابلاغ خواهد شد.

وی درباره افزایش اعتبار کالابرگ گفت: فعلا جلسه‌ای در این خصوص برگزار نشده ولی تسهیلاتی که وزارت اقتصاد برای پرداخت در نظر گرفته، اجرایی خواهد شد.

وزیر رفاه درباره وام بازنشستگان نیز اعلام کرد: وام بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی پرداخت شد برای سایر اقشار نیز تسهیلات در نظر گرفته شده که طی هفته نخست فروردین اعلام خواهد شد.

 

 

