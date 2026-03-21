از سوی تامین اجتماعی صورت گرفت؛
پرداخت حدود ۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات مراکز درمانی خصوصی
حدود ۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات مراکز درمانی خصوصی از سوی تامین اجتماعی پرداخت شد.
به گزارش ایلنا، فرشاد نوروزپور سخنگوی سازمان تأمین اجتماعی گفت: حدود ۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات مراکز درمانی خصوصی طرف قرارداد در ایام جنگ تحمیلی اخیر پرداخت شد.
وی افزود: در شرایط جنگی اخیر در حوزه ارائه خدمات درمانی علاوه بر استمرار و برقراری بدون کوچکترین وقفه در مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی در حال انجام است.
علاوه بر مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی، پایداری و استمرار امکان ارائه همه خدمات درمانی به ذینفعان در بیش از ۵۸ هزار مرکز طرف قرارداد از طریق پایش شبانه روزی و برخط سامانه های درمانی نظیر نسخه نویسی، نسخه پیچی، استحقاق درمان و تاییدیه دارویی در طول ایام جنگ برقرار بوده است.