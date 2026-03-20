این تسهیلات با همکاری سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک رفاه بصورت خرید اعتباری تعریف شده و بازنشستگان و مستمری‌بگیران می‌توانند با استفاده از این امکان از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز عرضه کالاهای مصرفی(بیش از ۵۰۰۰ فروشگاه)، به صورت حضوری و غیرحضوری اقدام به خرید راحت و سریع نمایند.

براساس گزارش روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مبلغ ۲۰ میلیون تومان در قالب چهار قسط از حقوق بازنشستگان پس از انجام خرید کسر خواهد شد و بازنشستگان می توانند از طریق پلتفرم وایب بانک رفاه (از اینجا) با دریافت اعتبار نسبت به خرید کالاهای ضروری خود اقدام کنند.