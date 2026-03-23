لزوم برقراری ایمنی در معادن کوچک/ معادن گلستان بیش از ۲ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده اند

حسین طلوعیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اهداف خانه معدن استان گلستان، بیان داشت: یکی از اولویت‌های اصلی ما، ایجاد ارتباط فعال و سازنده میان فعالان عرصه معدن استان با دستگاه‌های دولتی و نهادهای مرتبط است. در ماه‌های اخیر، تلاش‌های قابل توجهی در این راستا صورت گرفته است.

وی چشم‌انداز بلندمدت خانه معدن را تبدیل استان گلستان به «قطب نوآوری و پیشرو در صنعت معدن کشور» عنوان کرد و افزود: برای تحقق این مهم، همکاری نزدیک دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی با بخش معدن، نقشی حیاتی ایفا می‌کند. تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد، از اولویت‌های اصلی ما در این مسیر قرار دارد.

مدیر اجرایی خانه معدن گلستان با بیان اینکه بخش معادن استان هم‌اکنون بیش از ۲ هزار فرصت شغلی مستقیم ایجاد کرده است، خواستار توجه ویژه مسئولان استان در سال آینده به این حوزه شد: «بارها تاکید کرده‌ایم که توسعه معادن استان، مستقیماً به توسعه کلی استان گلستان منجر خواهد شد. این یک پتانسیل عظیم اقتصادی است که نیازمند حمایت و سرمایه‌گذاری بیشتر است.

طلوعیان همچنین به دیدار با رئیس مرکز بهداشت گرگان اشاره کرد و بر گسترش فعالیت‌های ایمنی در واحدهای معدنی، به ویژه آن‌هایی که کمتر از ۲۰ نفر پرسنل دارند، تاکید نمود. وی رعایت استانداردهای ایمنی را در کنار توسعه کمی، امری ضروری برشمرد.

وی در ادامه به تلاش‌ها برای فعال‌سازی کمیته معدن در اتاق بازرگانی گرگان اشاره کرد و گفت: امیدواریم با فعال شدن این کمیته، بتوانیم دو کرسی خانه معدن را در اتاق بازرگانی استان به دست آوریم. حضور فعالان معدنی در این کمیته، ضمن تسهیل دسترسی به تصمیم‌گیران، نقش بسیار مهمی در کاهش مشکلات و تسهیل فرایندهای مرتبط با توسعه معادن خواهد داشت.

طلوعیان در پایان، با تاکید بر نقش مؤثر معادن در تأمین مواد اولیه حیاتی و پیشرفت اقتصادی کشور، ابراز امیدواری کرد که در سال آینده، مسئولان استانی و نمایندگان مجلس، توجه و نگاه ویژه‌تری به ظرفیت‌های معدنی استان گلستان داشته باشند.

