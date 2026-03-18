پیام تسلیت خانه کارگر به مناسبت شهادت وزیر اطلاعات

خانه کارگر به مناسبت شهادت وزیر اطلاعات پیام تسلیت صادر کرد.

به گزارش ایلنا، خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت شهادت سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات کشورمان، پیام تسلیتی صادر کرد. 

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم  

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با نهایت تأثر و اندوه، شهادت مظلومانه‌ی سرباز صدیق ولایت و خدمتگزار صادق نظام اسلامی، جناب حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب، وزیر محترم اطلاعات را به محضر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، خانواده معزز ایشان، همکاران شریف وزارت اطلاعات، و ملت شهیدپرور ایران اسلامی تسلیت عرض می‌نماید.  

شهادت این مجاهد مخلص که عمر پربرکت خود را وقف پاسداری از امنیت، عزت و استقلال کشور نمود، نشان دیگری است از استمرار راه پرافتخار ایثار و مقاومت در برابر دشمنان قسم‌خورده انقلاب اسلامی. بی‌تردید خون پاک این شهید والامقام، همچون دیگر شهدای راه حق و حقیقت، سرمایه‌ای گران‌بها برای استمرار مسیر مجاهدت و حفظ امنیت کشور خواهد بود.  

خانه کارگر ضمن همدردی با خانواده گران‌قدر و بازماندگان محترم، بر این باور است که یاد و نام این شهید عزیز همواره در حافظه ملت ایران زنده خواهد ماند، و تلاش‌های او در صیانت از ارزش‌های انقلاب و خدمت به مردم شریف ایران هرگز از خاطر نخواهد رفت.  

از درگاه خداوند متعال، برای آن شهید عالی‌مقام علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.

