به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، دکتر مصطفی سالاری با صدور حکمی دکتر «محمدعلی همتی» را به عنوان معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی منصوب کرد.

همتی متخصص روانپزشکی، سابقه معاونت درمان و عضویت در هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی را در کارنامه دارد.

به گفته سالاری؛ همتی تجربه فعالیت در همین کسوت را داشته و همواره حتی در سال‌های دور از سطوح مدیریتی تأمین اجتماعی، ضمن دغدغه‌مندی در ارتباط با مسایل و موضوعات سازمان، از حوزه درمان شناخت و تجربه کامل داشته است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین در حکم دیگری ضمن قدردانی از زحمات دکتر «شهرام غفاری» معاون سابق درمان سازمان تأمین اجتماعی، وی را به عنوان مشاور مدیرعامل در امور اقتصاد سلامت منصوب کرد و افزود: او بنا به درخواست و شرایط شخصی خود، قصد بازنشستگی داشت.

سالاری ضمن قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات غفاری در معاونت درمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: از ظرفیت وی در حوزه اقتصاد سلامت و ماموریت‌های مرتبط با این بخش در سازمان استفاده خواهیم کرد.

