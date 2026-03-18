دبیرکل خانه کارگر صادر کرد:

پیام تسلیت علیرضا محجوب به مناسبت شهادت علی لاریجانی

دبیرکل خانه کارگر و عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در واکنش به خبر شهادت علی لاریجانی، پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش ایلنا، پیام دبیرکل خانه کارگر جمهوری ایران در پی شهادت علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی صادر شد.

آنچه می‌خوانید، متن این پیام است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم  

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با نهایت اندوه و تأسف، شهادت مظلومانه جناب آقای علی لاریجانی، دبیر فقید شورای عالی امنیت ملی و از شخصیت‌های برجسته و دلسوز انقلاب اسلامی را به محضر مقام معظم رهبری، خانواده محترم ایشان، همکاران در نهادهای دولتی و امنیتی، و ملت شریف ایران تسلیت عرض می‌نماید.  

آن شهید بزرگوار، در طول بیش از چهار دهه خدمت صادقانه به نظام مقدس جمهوری اسلامی، همواره در صف مدافعان استقلال، امنیت و منافع ملی قرار داشت. خدمات ارزنده ایشان در جایگاه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، نمونه‌ای روشن از مدیریت متعهدانه و عقلانیت سیاسی در مسیر تقویت نهاد قانون‌گذاری و ارتقای عدالت اجتماعی بود. ایشان با نگاه جامع و با تکیه بر خرد جمعی، نقش مؤثری در تصویب قوانین حمایت از کارگران، تولید داخلی، و حفظ منافع مردم ایفا کرد.  

خانه کارگر همچنین یادآور می‌شود که شهید دکتر لاریجانی، تنها سیاستمداری نبود که در عرصه گفتار و تصمیم‌گیری فعال بود، بلکه در عمل نیز به آرمان‌های انقلاب اسلامی وفادار ماند. حضور شجاعانه ایشان در راهپیمایی روز قدس امسال، آن‌هم در شرایط بحران‌های امنیتی منطقه، گواه روشنی بر ایمان، شهامت و پایبندی بی‌ریای ایشان به آرمان فلسطین و حق مظلومان است — حضوری که سرانجام با شهادت مظلومانه وی به دست دشمنان قسم‌خورده ملت ایران، جاودانه شد.  

خانه کارگر ضمن اعلام انزجار از این اقدام جنایت‌کارانه، تأکید می‌نماید که کارگران و زحمتکشان کشور، با درس از ایثار و شجاعت شهید لاریجانی، راه مقاومت و خدمت به مردم را با اراده‌ای راسخ‌تر ادامه خواهند داد. ما بر این باوریم که خون پاک این شهید بزرگ، همچون سایر شهدای انقلاب، ضامن استمرار عزت، امنیت و وحدت ایران اسلامی خواهد بود.  

روح بلند آن مجاهد نستوه قرین رحمت و رضوان الهی باد.  

علیرضا محجوب

دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
