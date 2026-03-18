پیام تسلیت خانه کارگر به مناسبت شهادت فرمانده سازمان بسیج

پیام تسلیت خانه کارگر به مناسبت شهادت فرمانده سازمان بسیج
خانه کارگر در پیامی ترور غلامرضا سلیمانی را محکوم و شهادت او را به عموم ایرانیان تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، پیام تسلیت خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت شهادت سردار غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین در طی متنی صادر شد. 

در این پیام آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم  

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با قلبی مالامال از اندوه و افتخار، شهادت سردار رشید اسلام، برادر گرانقدر سردار سلیمانی، رئیس دلاور سازمان بسیج مستضعفین را به محضر مقام معظم رهبری، خانواده معظم آن شهید والامقام، هم‌رزمانش در نیروهای مسلح و عموم ملت ولایت‌مدار ایران اسلامی تسلیت عرض می‌نماید.  

سردار سلیمانی، از نسل مخلصان و ایثارگرانی بود که عمر خویش را وقف دفاع از اسلام، انقلاب و مردم کرد. او در قامت یک فرمانده بسیجی، مظهر اخلاص، رشادت و روح مردمی انقلاب بود و با تواضع و فروتنی مثال‌زدنی خود، پیوندی ناگسستنی میان نیروهای نظامی و اقشار مختلف جامعه، خصوصاً کارگران و زحمتکشان، برقرار ساخت.  

خانه کارگر، این ضایعه دردناک را نه تنها فقدان یک فرمانده نظامی، بلکه از دست دادن یک پشتیبان صادق و یاور واقعی تولید، کار و کارگر می‌داند؛ شخصیتی که همواره بر ضرورت نقش‌آفرینی بسیج در میدان‌های اقتصادی و جهاد سازندگی تأکید داشت و در عمل نیز با حضور میدانی خود در کنار مردم، به حمایت از فرهنگ کار و خودباوری ملی پرداخت.  

بی‌گمان خون پاک این سردار عزیز، همچون خون همه شهدای راه حق، سرمایه‌ای جاودانه برای استمرار امنیت، مقاومت و پیشرفت ایران اسلامی خواهد بود. خانه کارگر ضمن محکومیت شدید این اقدام تروریستی، اعلام می‌دارد جامعه کارگری ایران همچنان در کنار نیروهای مسلح و بسیجیان دلاور، در مسیر حفظ عزت و اقتدار کشور استوار خواهد ماند.  

روح بلند آن سردار بزرگ قرین رحمت و رضوان الهی باد.  

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
