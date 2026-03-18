محسن باقری، نماینده کارگران در شورایعالی کار، در رابطه با موضوعاتی که در آخرین نشست مزدی شورایعالی کار مطرح شد به ایلنا گفت: اول باید تاکید کنم که طبق مصوبه‌ی مزدی امسال، در نیمه‌ای اول سال و بدون هیچ قید و شرطی، دستمزد کارگران باید مجدد مورد بازنگری قرار بگیرد. بنابراین کسانی که می‌گویند مصوبه در نیمه‌ی دوم سال مورد بازنگری قرار می‌گیرد و بعد هم روی این قید و شرط می‌گذارند که مثلا اگر تورم زیاد شد و ... دستمزد بازنگری خواهد شد، کاملا اشتباه می‌کنند.

باقری ادامه داد: آقای وزیر هم تاکید کردند که بازنگری در نیمه اول سال اتفاق خواهد افتاد.

نماینده کارگران توضیح داد: سبد معیشت کارگران امسال ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد. با توجه به این موضوع نظر شرکای کارگری این بود که حداقل کاری که می‌شد انجام داد، حفظ قدرت خرید کارگران بود. سال گذشته دستمزدِ تعیین شده در ابتدای سال۶۷ درصد هزینه‌های خانوار را پوشش می‌داد، اما امسال با افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد، ۶۰ درصد قدرت خرید پوشش داده شده و هنوز ۷درصد از سال گذشته عقب هستیم.

باقری تاکید کرد: هدف ما حفظ این نسبت بود و برای این‌کار قرار بود حق عائله‌مندی یک میلیون و بن کارگری هم یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند. اگر این اتفاق می‌افتد قدرت خرید دستمزد مانند سال گذشته ۶۷ درصد حداقل‌های زندگی را پوشش می‌داد و به عبارت دیگر، ارزش مزد سال قبل را حفظ می‌کردیم فقیرتر نمی‌شدیم.

باقری گفت: چندین جلسه برای این موضوع برگزار شد و در نهایت در جلسه آخر، برای رسیدن به این هدف از سوی گروه کارفرمایی و دولتی همراهی لازم اتفاق نیفتاد.

وی ادامه داد: البته بحث کالابرگ الکترونیکی مطرح شد. گفته شد دولت بابت خانوار ۳.۳ نفره حدود ۳ الی ۴ میلیون تومان کالابرگ می‌دهد پس پوشش لازم برای رسیدن به حفظ قدرت خرید انجام می‌شود. اما گروه کارگری معتقد است طبق ماده ۴۱ قانون کار، این دستمزد است که باید حداقل‌های زندگی را پوشش بدهد نه روش‌های جبرانی مثل کالابرگ الکترونیکی. البته کالابرگ در پی حذف ارز ترجیحی بوده که تبعات این سیاست هنوز به طور کامل آشکار نشده است.

باقری گفت: ما ۷درصد از مواضع خود عقب‌نشینی کردیم که با توجه به تبعات حذف ارز ترجیحی و اثرات جنگ باید تا مردادماه به سمت جبران برویم.

وی در بخش دیگری از صحبتهایش گفت: همچنین مرکز آمار ایران بعد خانوار را ۳.۷ اعلام کرد و با توجه به این موضوع هم باید از بعد ۳.۳ عبور کنیم. بنابراین ملاک در بازنگری دستمزد در ۶ ماه اول سال بعد خانوار ۳.۷ خواهد بود.

وی تاکید کرد: بنابراین عقب‌ماندگی ۷ درصدی و ملاک قرار دادن افزایش بعد خانوار باید در بازنگری مزدی‌ای که تا قبل از شهریور ماه قرار است اتفاق بیفتد، دیده شود.

باقری گفت: معاون روابط کار وزارت کار نیز قول دادند که فروردین ماه نشست شورایعالی کار به صورت منظم برگزار شود. ضمن اینکه همانطور که تاکید کردم، هم طبق مصوبه و هم گفته‌ی وزیر کار، دستمزد بدون هیچ شرطی تا شهریورماه باید بازنگری شود و هر گفته‌ی دیگری غیر از این نامعتبر است.

