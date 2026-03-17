به گزارش ایلنا، در پی حملات اخیر هواپیماهای آمریکایی-اسرائیلی، دو تن از کارکنان مرکز آموزش فنی‌ و حرفه‌ای برادران شماره ۶ «سید جمال‌الدین اسدآبادی» همدان به شهادت رسیدند و چهار نفر دیگر از همکاران این مرکز نیز مجروح و در بیمارستان بستری شدند.

در جریان این حملات، ساختمان مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای برادران شماره ۶ «سید جمال‌الدین اسدآبادی» همدان نیز هدف اصابت قرار گرفت و فضاهای اداری و کارگاه‌های آموزشی این مرکز دچار تخریب و خسارت جدی شد.

در این حادثه تلخ، رسول سرمدی علیخانی (مربی مرکز) و حمیدرضا عباسی دادگر (کارشناس آموزش) از کارکنان متعهد و خدوم این مجموعه، به فیض والای شهادت نائل آمدند. این دو همکار گران‌قدر سال‌ها از عمر خود را در مسیر آموزش مهارت، تربیت نیروی انسانی متخصص و خدمت صادقانه به جوانان ایران سپری کردند.

همچنین در جریان این حملات، ندا والی‌خواه (رئیس مرکز)، آرزو صفری (مسئول آزمون)، طیبه زمانی (مربی)، و شهرام عطایی (امور اداری) دچار مصدومیت شده و هم‌اکنون در بیمارستان بستری و تحت مراقبت‌های پزشکی هستند.

در همین راستا، غلامحسین محمدی، رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور طی پیامی با ابراز اندوه عمیق از این ضایعه، به نیابت از خانواده بزرگ آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، شهادت دو همکار سرافراز این سازمان را به خانواده‌های معظم آنان، همکاران و جامعه مهارت‌آموزی استان همدان تسلیت گفت.

