ورود ۲۱ هزار مددجوی کمیته امداد به ذیل پوشش بیمه اجتماعی کشاورزان

به گزارش ایلنا، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، از بازگشت بیش از ۲۱ هزار مددجوی کمیته امداد امام خمینی به چرخه حق بیمه‌پردازی و پوشش بیمه‌ای خبر داد.

براساس این گزارش، بیش از بیست هزار نفر از جمعیت روستایی تحت پوشش کمیته امداد با همت این کمیته و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، از ذیل پوشش امدادی خارج و وارد چرخه پوشش بیمه‌ای شدند.

حامد قادرمرزی، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، از بازگشت بیش از ۲۱ هزار مددجوی کمیته امداد امام به چرخه بیمه‌پردازی خبر داد و گفت: در راستای توانمندسازی و تضمین آینده مددجویان و با هدف بهره‌مندی آنان از مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان، بررسی دلایل خروج برخی از مددجویان از تحت پوشش صندوق در یک دهه گذشته انجام شد که در نهایت منجر به فعال‌سازی مجدد بیمه ۲۱ هزار و ۱۰ نفر از آنان شد.



قادرمرزی با تأکید بر اهمیت تداوم سوابق بیمه‌ای افزود: این اقدام برای مددجویانی انجام شده که در سال‌های گذشته سابقه بیمه‌پردازی داشته اما به دلایل مختلف پرداخت حق بیمه آنان متوقف شده بود. با واریز مجدد حق بیمه توسط کمیته امداد، وضعیت بیمه‌پردازی آنان دوباره فعال و این موضوع گامی مهم در جهت عدالت اجتماعی و ایجاد امنیت روانی برای خانواده‌های روستایی و عشایر تحت پوشش است.

گفتنی است با اجرای این طرح، تعداد بیمه‌پردازان مددجوی کمیته امداد در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از مرز ۵۰ هزار نفر عبور کرده است.

