«علی اکبر علوی نژاد» رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان مازندران در تماس با ایلنا، از پرداخت دو ماه معوقات و عیدی ۱۲۰۰ کارگر قرق بان جنگل‌های مازندران خبر داد.

او افزود: خوشبختانه مطالبات مزدی کارگران قرق بان با حمایت مسئولان واریز شد؛ این کارگران شب عید نگران وضعیت معیشتی خود بودند که با این پرداخت بخشی از دغدغه‌ها برطرف شد.

علوی نژاد ادامه داد: در ضمن توافق شد در سال جدید با پیمانکارانی که صلاحیت ندارند و معوقات مزدی کارگران را با تاخیر می‌پردازند، قرارداد منعقد نشود.

به گفته این فعال کارگری، باید حقوق کارگران قرق بان به موقع پرداخت شود چراکه این کارگران کار سختی برعهده دارند و تاخیر در پرداخت حقوق بی‌عدالتی مضاعف است.

انتهای پیام/