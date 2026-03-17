امکان ثبت درخواست بازنشستگی به صورت غیرحضوری و حضوری فراهم است

به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، با توجه به ایام پایانی سال و حجم بالای مراجعات بابت ثبت درخواست بازنشستگی، به اطلاع می‌رساند: بیمه‌شدگان می‌توانند نسبت به ارائه درخواست بازنشستگی به صورت غیرحضوری از طریق سامانه خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی به نشانی Es.tamin.ir اقدام نمایند، تاریخ درخواست بازنشستگی بیمه‌شده در سامانه یادشده، اعم از این که درخواست وی در ساعات اداری، غیراداری و یا ایام تعطیل ثبت شده باشد، ملاک اعتبار خواهد بود.

همچنین بیمه‌شدگان محترم می‌توانند با مراجعه حضوری به نزدیکترین شعبه سازمان تامین اجتماعی، نسبت به ارائه درخواست بازنشستگی اقدام نمایند.

درخواست‌های بازنشستگی ارائه شده توسط بیمه‌شدگان، در صورت احراز شرایط از تاریخ ثبت طی بازه زمانی ۶ ماه تقویمی ملاک اعتبار است.

همچنین در خصوص کارکنان دستگاه‌های اجرایی، در صورت تایید مراتب ارائه و ثبت درخواست بازنشستگی از سوی بیمه‌شده در دستگاه محل اشتغال، درخواست مذکور ملاک عمل می‌باشد.

گفتنی است مرکز ارتباط مردمی سازمان تأمین اجتماعی به صورت شبانه‌روزی و با شماره تلفن سراسری ۱۴۲۰، بدون نیاز به پیش‌شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، آماده ارائه خدمات، مشاوره و راهنمایی‌های لازم و نیز ثبت یا پیگیری درخواست‌های کلیه مخاطبان و ذینفعان سازمان است.

