میدری تشریح کرد؛
حداقل دستمزد به بیش از ۱۶ میلیون تومان رسید / آغاز تسهیلات برای تاکسیداران و اجرای کارت امید مادران
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تصمیمات جدید دولت در حوزه معیشت و حمایتهای اجتماعی اعلام کرد: حداقل دستمزد کارگران از حدود ۱۰ میلیون تومان به بیش از ۱۶ میلیون تومان افزایش یافته است. او همچنین از آغاز پرداخت تسهیلات به رانندگان تاکسی، اجرای کارت امید مادران و ادامه پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اموربین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «احمد میدری» با اشاره به روند تعیین دستمزد کارگران برای سال جدید گفت: تعیین دستمزد امسال برخلاف رویههای سالهای گذشته بود. معمولاً جلسات تعیین مزد با چالشهای طولانی همراه میشد و گاهی حتی یکی از طرفها جلسه را ترک میکرد یا توافق را امضا نمیکرد، اما این بار کارگران و کارفرمایان سریعتر به توافق رسیدند.
وی افزود: طی هفتههای گذشته چندین جلسه برگزار شد و در آخرین نشست نیز مذاکرات طولانی ادامه داشت، اما در نهایت کارفرمایان همراه با نمایندگان کارگران توانستند افزایش دستمزد را متناسب با انتظار جامعه کارگری تأمین کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حداقل دستمزد از حدود ۱۰ میلیون تومان به بیش از ۱۶ میلیون تومان افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته افزایش دستمزد حدود ۴۵ درصد بود، گفت: امسال با توجه به شرایط تورمی تلاش شد بخشی از نیازهای معیشتی کارگران جبران شود.
میدری سبد معیشت را یکی از شاخصهای مهم در تعیین دستمزد دانست و افزود: روشن است که با توجه به تورم، هیچ افزایش مزدی نمیتواند تمام هزینههای زندگی را پوشش دهد، اما در سالهای مختلف بخشی از هزینههای سبد معیشت جبران شده است؛ در برخی سالها حدود ۴۰ درصد، در برخی ۴۵ درصد و در مواردی مانند امسال تا حدود ۶۰ درصد.
وزیر کار با اشاره به برخی مصوبات مزدی گفت: حق مسکن کارگران از ۹۰۰ هزار تومان به سه میلیون تومان افزایش یافته که اجرای آن نیازمند تصویب دولت است. همچنین حق اولاد از حدود یک میلیون تومان به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته که طبق فرمول ۱۰ درصد مزد ماهانه محاسبه میشود.
او افزود: پایه سنواتی نیز از ۲۸۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است که به ازای هر سال سابقه کار محاسبه میشود.
به گفته میدری، این افزایشها متناسب با نرخ تورم طراحی شده، هرچند ممکن است با همه انتظارات فاصله داشته باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از پیشنهاد جامعه کارفرمایی برای اصلاح برخی عناوین شغلی خبر داد و گفت: این پیشنهاد با هدف اصلاح نحوه محاسبه برخی مزایا و خدمات پایان سال کارگران مطرح شده و در دست بررسی قرار دارد.
میدری در ادامه درباره وضعیت بازار کالاهای اساسی نیز گفت: بررسیها نشان میدهد کمبودی در بازار وجود ندارد و حتی فروش برخی اقلام افزایش یافته است.
به گفته وی، فروش برخی کالاها تا ۳۰ درصد و در حوزه مواد خوراکی تا حدود ۳۳ درصد رشد داشته که بخشی از آن ناشی از رونق تولید داخلی است.
وی افزود: تولید محصولات کشاورزی در مناطق مختلف کشور ادامه دارد و در مجموع مشکلی در تأمین کالاهای اساسی مشاهده نمیشود، هرچند ممکن است در برخی موارد الگوی مصرف مردم تغییر کرده باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از برگزاری نشست مشترک با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حمایت از بنگاههای اقتصادی خبر داد و گفت: در این نشست پیشنهاد شد سیستم بانکی نقش فعالتری در حمایت از تولید ایفا کند.
به گفته او، با استفاده از دادههای سامانه شاپرک تلاش شده روند کاهش یا افزایش تولید بررسی شود و تشریح دقیق این موضوع بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
میدری از آغاز پرداخت تسهیلات حمایتی به رانندگان تاکسی در استان تهران نیز خبر داد و اظهار کرد: این طرح از روز گذشته آغاز شده و اطلاعرسانی آن از طریق پیامرسانهایی مانند «بله» انجام میشود. منابع این تسهیلات از بانک رفاه تأمین شده و به هر راننده تاکسی سه میلیون تومان پرداخت خواهد شد.
وی توضیح داد: برای این تسهیلات یک ماه دوره تنفس و چهار ماه مهلت بازپرداخت در نظر گرفته شده است و اقساط آن از محل یارانه یا کالابرگ افراد کسر میشود. رانندگان تاکسی در تهران میتوانند با ارسال پیامک درخواست خود را ثبت کنند و تلاش میکنیم پرداختها ظرف یک هفته انجام شود.
وزیر کار افزود: در حال رایزنی با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی هستیم تا امکان ارائه چنین تسهیلاتی برای سایر اقشار نیز فراهم شود.
میدری همچنین به اجرای طرح «کارت امید مادران» اشاره کرد و گفت: این طرح با پیگیریهای انجامشده و حمایت دکتر دستجردی پیشنهاد شد و رئیسجمهور نیز آن را تأیید و امضا کرد.
به گفته او، این طرح از فروردینماه اجرا میشود و مبلغ دو میلیون تومان به حساب مادران واریز خواهد شد.
وی افزود: اجرای این طرح بر عهده ستاد جوانی جمعیت است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از طریق زیرساختهای اطلاعاتی در اجرای آن همکاری میکند.
به گفته میدری، این اقدام بخشی از رویکرد کلی دولت برای تأمین نیازهای اساسی مردم است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از مکاتبات انجامشده با سازمان بینالمللی کار در شرایط کنونی خبر داد و گفت: در این زمینه برخی اتحادیههای کارگری در کشورهای مختلف نیز واکنش نشان دادهاند و حتی اتحادیه جهانی کارگران نسبت به سکوت برخی اتحادیهها انتقاد کرده است.
وی افزود: در برخی بیانیهها تأکید شده است که کارگران ایران باید خود درباره سرنوشتشان تصمیم بگیرند و همچنین افزایش تنش در منطقه میتواند صلح جهانی را تهدید کند.
میدری در پایان درباره وضعیت پرداخت حقوق بازنشستگان نیز گفت: پرداخت حقوق بازنشستگان از ۱۹ اسفند آغاز شده و امیدواریم تا پیش از آغاز سال جدید همه این پرداختها انجام شود. عیدی بازنشستگان پرداخت شده، کالابرگ نیز اختصاص یافته و پرداخت برخی وامها برای بازنشستگان نیز از طریق صندوق بازنشستگی و با همکاری شبکه بانکی در حال انجام است.