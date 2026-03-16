حمایت دولت از واحدهای آسیب دیده در جنگ

به گزارش ایلنا، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حال ارزیابی خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم وارده به واحدهای تولیدی هستیم و مقدمات حمایت از واحدهای آسیب دیده در اثر جنگ رمضان در دستور کار دولت قرار دارد.

سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهزاد سام دلیری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و جمعی از کارشناسان با هدف بررسی وضعیت واحدهای آسیب دیده و کمک به رفع هرچه سریعتر مشکلات این واحدها از چندین بنگاه اقتصادی آسیب دیده از جنگ تحمیلی رمضان بازدید و با صاحبان و مدیران این بنگاه‌ها گفتگو کردند.

حسینی در این بازدید گفت: از آغاز جنگ رمضان به منظور کمک به رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی به طور مستمر و میدانی در حال بررسی وضعیت هستیم و تلاش داریم با اقدامات عملیاتی و ایجاد هماهنگی لازم در مجموعه دولت بخشی از دغدغه‌های تولیدکنندگان را رفع کنیم.

او ادامه داد: دشمن با هدف قراردادن بنگاه‌های اقتصادی پیشران در صنعت به صورت مستقیم زنجیره تولید کشور را هدف قرار داده است.

وی از اراده جدی دولت به منظور بازگشت هر چه سریعتر همه واحدهای اقتصادی به خصوص بنگاه‌های اقتصادی پیشران آسیب دیده از جنگ خبر داد و گفت: تاب آوری تولید و پایداری اشتغال حتی زیر سایه جنگ با حضور شجاعانه کارگران و کارفرمایان در سنگر تولید قابل تقدیر است.

این مقام وزارت کار افزود: مهمترین مسئله امروز بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده از جنگ، برگشت هر چه سریعتر به چرخه کار و تولید است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفت: برقراری هرچه سریعتر مقرری بیمه بیکاری برای کارگران به ویژه کارگران واحدهای آسیب دیده و تسریع در تامین مالی برای همه بخش‌های تولید و بطور خاص واحدهای آسیب دیده در اثر جنگ رمضان به رغم تنگناهای مالی در اولویت قرار دارد.

حسینی در ادامه افزود: هم در جنگ ۱۲ روزه و هم در جنگ اخیر جامعه کار و تولید سنگ تمام گذاشته‌اند و قطعا وظیفه دولت و مجموعه حاکمیت آن است که با تغییر سریع برخی رویه‌ها و تسریع و تسهیل فرایندها در عمل حمایت خود را اثبات کند ما باید بپذیریم که بسیاری از رویه‌ها و مقرره‌ها متناسب با تغییر شرایط تغییر نکرده‌اند و قطعا برای فردای پس از جنگ نیاز به تغییرات جدی در این فرایندها و رویه‌ها برای جبران کاستی‌ها و سرعت بخشیدن به رشد متوازن اقتصادی داریم.

در ادامه بهزاد سام دلیری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران ضمن تقدیر از مجاهدین سنگر کار و تولید گفت: همه بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده از جنگ تحمیلی رمضان از حمایت‌های دولت برخوردار خواهند شد.

سام دلیری افزود: قطعا دولت ظرفیت‌ها و بسته‌های حمایتی متناسب با شرایط حال حاضر کشور برای این بنگاه‌های اقتصادی در نظر خواهد گرفت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در ادامه گفت: طبق تبصره ۲ - ماده ۲ قانون بیمه بیکاری، بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش‌سوزی و… بیکار می‌شوند با معرفی واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.

وی تصریح کرد: کارفرمایان بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده ضمن مراجعه به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی حوزه فعالیت خود با ارائه مدارک به همراه لیست بیمه تامین اجتماعی کارگران می‌توانند جهت برقراری مقرری بیمه بیکاری اقدام کنند.

در ادامه همچنین «سیدجواد رضوی» به همراه «بهزاد سام دلیری» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و هیئت همراه با کارگران و کارفرمایان واحدهای صنعتی و خدمات‌رسان استان تهران دیداری صمیمی داشت.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تقدیر از جامعه کار و تلاش و آرزوی بهروزی و پیروزی برای رزمندگان اسلام اظهار کرد: یکی از نقاط قوت نظام جمهوری اسلامی ایران، وجود کارگران و کارفرمایان تلاشگری است که با مجاهدت و ایستادگی در برابر استکبار، سنگر کار و تلاش را خالی نمی‌کنند.

رضوی افزود: امروز جامعه کار و تلاش با روحیه بسیار بالا در میدان حضور دارند.

وی همچنین بازدیدی از مجموعه‌ای خدمات رسان از تلاش بی‌وقفه کارکنان برای ارائه خدمات حمل و نقل در کشور تقدیر کرد.

این مقام وزارت کار در ادامه از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران بازدید و با کارکنان حاضر در مجموعه دیدار و گفت و گو کرد.

معاون احمد میدری با تاکید بر ضرورت خدمت‌رسانی مطلوب به مردم بر تسریع بر پاسخگویی به مطالبات آن‌ها تاکید کرد.

