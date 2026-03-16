شارژ اعتبار خرید بسته غذایی برای خانوارهای دارای سوء تغذیه کودکان

به گزارش ایلنا، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شارژ مرحله دوازدهم اعتبار خرید بسته غذایی رایگان برای خانوار دارای کودک زیر ۵ سال مبتلا به سوء تغذیه ازامروز ۲۵ اسفند خبرداد.

یعقوب اندایش، معاون اقتصادی وزارت کار همچنین اظهار کرد: این طرح در راستای ارتقای امنیت غذایی کودکان زمان طلایی رشد کودک در حال اجرا است.

وی افزود: این طرح ملی با همکاری وزارت بهداشت از طریق پایش شاخص های سلامت کودکان در خانه ها و مراکز بهداشتی شهری و روستایی سراسر کشور انجام شده است.

اندایش اضافه کرد: خانوار مشمول می توانند از امروز دوشنبه بیست و پنجم اسفند سال‌جاری از فروشگاه های طرف قرارداد در بستر کالابرگ الکترونیکی ۱۶ قلم غذایی را خرید کنند.

وی خاطرنشان کرد: در این مرحله ۲۲۲ هزار کودک مشمول شده و حساب سرپرستان خانوار ایشان، به کودکان دارای سوء تغذیه به ازای هر کودک در دهک های ۱ تا ۵ مبلغ ۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان و برای دهک‌های ۶ و ۷ مبلغ ۸۰۰.۰۰۰ تومان تخصیص یافته است.

