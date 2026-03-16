خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شارژ اعتبار خرید بسته غذایی برای خانوارهای دارای سوء تغذیه کودکان

کد خبر : 1762795
لینک کوتاه کپی شد.

یعقوب اندایش، معاون اقتصادی وزیر کار اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت غذایی کودکان زمان طلایی رشد کودک در حال اجرای طرح شارژ اعتبار خرید بسته غذایی هستیم.

به گزارش ایلنا، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شارژ مرحله دوازدهم اعتبار خرید بسته غذایی رایگان برای خانوار دارای کودک زیر ۵ سال مبتلا به سوء تغذیه ازامروز ۲۵ اسفند خبرداد. 

یعقوب اندایش، معاون اقتصادی وزارت کار همچنین اظهار کرد: این طرح در راستای ارتقای امنیت غذایی کودکان زمان طلایی رشد کودک در حال اجرا است.

وی افزود: این طرح ملی با همکاری وزارت بهداشت از طریق پایش شاخص های سلامت کودکان در خانه ها و مراکز بهداشتی شهری و روستایی سراسر کشور انجام شده است. 

اندایش اضافه کرد: خانوار مشمول می توانند از امروز دوشنبه  بیست و پنجم اسفند سال‌جاری از فروشگاه های طرف قرارداد در بستر کالابرگ الکترونیکی ۱۶ قلم غذایی را خرید کنند.

وی خاطرنشان کرد: در این مرحله ۲۲۲ هزار کودک مشمول شده و حساب سرپرستان خانوار ایشان، به کودکان دارای سوء تغذیه به ازای هر کودک در دهک های ۱ تا ۵ مبلغ ۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان و برای دهک‌های ۶ و ۷ مبلغ ۸۰۰.۰۰۰ تومان تخصیص یافته است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل