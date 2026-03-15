جزییات افزایش دستمزد/ پایه مزد به ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت +جدول

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ سیصد و چهل و یکمین نشست شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی و با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ کارگران برگزار شد.

بر اساس اعلام نماینده کارگران در شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران به میزان ۶۰ درصد افزایش یافته است. همچنین، حق مسکن کارگران نیز به ۳ میلیون تومان رسیده است. در همین راستا، سایر سطوح مزدی مشمول افزایش ۴۵ درصدی بعلاوه ۱.۵ میلیون تومان خواهند شد.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران گفت: پایه حداقل مزد ماهانه از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

وی افزود: حق اولاد از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۶۰۰ تومان افزایش یافت.

وی در ادامه به افزایش حق مسکن اشاره کرد و گفت: رقم ۹۰۰ هزار تومان حق مسکن برای سال ۱۴۰۵ به ۳ میلیون تومان و سنوات نیز از ۲۸۲ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز در ادامه اعلام کرد: با توجه به متغیرهای اقتصادی، شورا تصمیم گرفت حداقل مزد و مزایای مزد بعداز ۶ ماه مورد بازنگری قرار گیرد.

وی اظهار کرد: تصمیم‌گیری ۳ سه ضلع شورای عالی کار نشان می‌دهد که معیشت کارگران از سوی دولت درک شده است.

