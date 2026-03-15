در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
تجاوز هوایی به قطب صنعتی اصفهان/ شهادت کارگران در پی بمباران واحد تولیدی غیرنظامی در شهرک «جی»
حمله هوایی روز شنبه ۲۳ اسفند به شهرک صنعتی «جی» اصفهان، منجر به وقوع فاجعهای انسانی در یک واحد تولیدی غیرنظامی شد. حمیدرضا امینی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان، با تأیید شهادت قطعی ۱۵ کارگر، اعلام کرد که در زمان وقوع حمله ۵۰ پرسنل در شیفت کاری حضور داشتند و با توجه به شدت انفجارها، شمار شهدا قطعاً افزایش خواهد یافت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در پی حملات هوایی متجاوزانه آمریکا و اسرائیل در روز شنبه ۲۳ اسفندماه به استان اصفهان، بخشهایی از شهرک صنعتی «جی» هدف قرار گرفت. این اقدام خصمانه منجر به تخریب زیرساختهای تولیدی و شهادت جمعی از کارگران شاغل در این منطقه شده است.
حمیدرضا امینی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان، با تایید وقوع این حمله، بر ماهیت غیرنظامی واحد صنعتی هدف قرار گرفته تاکید کرد و اظهار داشت: «واحد تولیدی که در این شهرک مورد اصابت قرار گرفته، منحصراً در زمینه تولید سیستمهای حرارتی و برودتی فعالیت داشته و هیچگونه کاربری نظامی نداشته است. متأسفانه این محدوده صنعتی روز گذشته در دو نوبت مورد حمله هوایی دشمن متخاصم قرار گرفت.»
وی افزود: «در جریان این عملیات، دشمن علاوه بر هدف قرار دادن جادههای مواصلاتی و فرودگاه، این شهرک صنعتی را نیز بمباران کرده است.»
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان در خصوص آمار تلفات و وضعیت کارگران در زمان وقوع حادثه تصریح کرد: «در لحظه وقوع حمله هوایی، ۵۰ نفر از پرسنل در شیفت کاری خود مشغول به فعالیت در این واحد تولیدی بودند. بر اساس گزارشهای اولیه، تاکنون شهادت ۱۵ نفر از کارگران تایید شده است، اما با توجه به شدت جراحات و وضعیت محل حادثه، آمار شهدا قطعاً فراتر از این رقم خواهد بود و متأسفانه با آمار بیشتری روبرو هستیم.»
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان در پایان با تأکید بر مظلومیت جامعه کارگری در این جنگ، گفت: «این منطقه یک کاربری کاملاً صنعتی و غیرنظامی دارد، اما با توجه به ماهیت تولید، امکان تعطیلی کامل کارگاهها وجود نداشت و پیش از حمله نیز دستور تخلیهای برای منطقه صادر نشده بود. جای تأسف است که خوی وحشیانه دشمن متخاصم اینگونه عمل میکند و در جریان این تجاوزات، بیشترین آسیب متوجه کارگران بیگناه و خانوادههای آنان میشود که قربانی اصلی این حملات هستند.»