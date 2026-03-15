خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در پی ریزش آوار:

سه معدنچی کجور نوشهر کشته و مجروح شدند

سه معدنچی کجور نوشهر کشته و مجروح شدند
کد خبر : 1762323
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی نوشهر از وقوع حادثه ریزش در یک معدن زغال‌سنگ در منطقه نهررودبار بخش کجور خبر داد و گفت: در پی این حادثه یک کارگر جان باخت و دو نفر دیگر مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ حجت نورانی صبح یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تأیید وقوع حادثه ریزش معدن زغال‌سنگ در منطقه کوهستانی نهررودبار بخش کجور شهرستان نوشهر اظهار کرد: ساعاتی پیش در پی ریزش بخشی از این معدن سه نفر از کارگران دچار حادثه شدند. 

وی افزود: متأسفانه یکی از کارگران به دلیل شدت جراحات وارده در محل حادثه جان خود را از دست داد و دو کارگر دیگر نیز مصدوم شدند. 

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر ادامه داد: مصدومان این حادثه با کمک نیروهای امدادی و افراد محلی به یکی از مراکز درمانی شهرستان منتقل شدند و هم‌اکنون تحت درمان قرار دارند. 

نورانی با اشاره به بررسی علت حادثه تصریح کرد: علت دقیق ریزش معدن از سوی کارشناسان دستگاه‌های مسئول و پلیس در دست بررسی است و نتایج نهایی پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل