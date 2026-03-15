در پی ریزش آوار:
سه معدنچی کجور نوشهر کشته و مجروح شدند
فرمانده انتظامی نوشهر از وقوع حادثه ریزش در یک معدن زغالسنگ در منطقه نهررودبار بخش کجور خبر داد و گفت: در پی این حادثه یک کارگر جان باخت و دو نفر دیگر مصدوم شدند.
به گزارش ایلنا، سرهنگ حجت نورانی صبح یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تأیید وقوع حادثه ریزش معدن زغالسنگ در منطقه کوهستانی نهررودبار بخش کجور شهرستان نوشهر اظهار کرد: ساعاتی پیش در پی ریزش بخشی از این معدن سه نفر از کارگران دچار حادثه شدند.
وی افزود: متأسفانه یکی از کارگران به دلیل شدت جراحات وارده در محل حادثه جان خود را از دست داد و دو کارگر دیگر نیز مصدوم شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر ادامه داد: مصدومان این حادثه با کمک نیروهای امدادی و افراد محلی به یکی از مراکز درمانی شهرستان منتقل شدند و هماکنون تحت درمان قرار دارند.
نورانی با اشاره به بررسی علت حادثه تصریح کرد: علت دقیق ریزش معدن از سوی کارشناسان دستگاههای مسئول و پلیس در دست بررسی است و نتایج نهایی پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد.