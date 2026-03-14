واریز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان در حال انجام است
روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی طی اطلاعیهای ضمن اعلام این خبر که واریز حقوق اسفندماه بازنشستگان در حال انجام است، به ذینفعان بازنشسته اطمینان خاطر داد که نگران نباشند.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی در اطلاعیه ای آورده است: پرداخت حقوق اسفند ماه حدود پنج میلیون بازنشسته و مستمریبگیر سازمان تامین اجتماعی از عصر روز سه شنبه نوزدهم اسفند آغاز شده است و همچنان نیز در حال انجام است.
در ادامه یادآور میگردد، این پرداختها بر اساس حروف الفبا و با توجه به شرایط شبکه ظرفیت بانکهای عامل، و البته متناسب با منابع مالی دریافتی سازمان در قالب حق بیمه کارفرمایان بیمه پردازان؛ امکان اعلام جدول تفکیکی حروف الفبا و زمانبندی دقیق وجود ندارد، اما بخش قابل توجهی از حروف انجام شده و مابقی نیز به صورت مستمر و روزانه ادامه دارد و حداکثر تا پایان اسفند بهاتمام میرسد؛ لذا بازنشستگان و مستمریبگیران گرامی نیازی به اقدام یا مراجعه خاصی ندارند و این اطمینان داده میشود که خدمتگزاران شما در شرایط خاص کشور به صورت شبانهروزی در حال تلاش برای تکمیل منابع و پرداخت مستمریهای باقیمانده هستند.