اطلاعیه روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی:
روند پرداخت حقوق اسفندماه بازنشستگان و مستمریبگیران در حال انجام است
پرداخت حقوق اسفند ماه بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تامین اجتماعی از روز نوزدهم اسفند آغاز شده است و همچنان در حال انجام است؛ پرداخت بر اساس حروف الفبا و از طریق شبکه بانکی، و متناسب با منابع مالی دریافتی؛ به صورت مستمر و روزانه ادامه دارد و حداکثر تا پایان اسفند بهاتمام میرسد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی؛ پیرو اطلاعیه مورخ نوزدهم اسفند ماه در خصوص پرداخت حقوق و مستمری اسفند ماه، (اینجا بخوانید) به اطلاع عموم مخاطبان بویژه بازنشستگان و مستمری بگیران گرامی میرساند:
پرداخت حقوق اسفند ماه حدود پنج میلیون بازنشسته و مستمریبگیر سازمان تامین اجتماعی از عصر روز سه شنبه نوزدهم اسفند آغاز شده است و همچنان نیز در حال انجام است؛ یادآور میگردد، این پرداختها بر اساس حروف الفبا و با توجه به شرایط شبکه ظرفیت بانکهای عامل، و البته متناسب با منابع مالی دریافتی سازمان در قالب حق بیمه کارفرمایان بیمه پردازان؛ امکان اعلام جدول تفکیکی حروف الفبا و زمانبندی دقیق وجود ندارد اما بخش قابل توجهی از حروف انجام شده و مابقی نیز به صورت مستمر و روزانه ادامه دارد و حداکثر تا پایان اسفند بهاتمام میرسد.
لذا بازنشستگان و مستمریبگیران گرامی نیازی به اقدام یا مراجعه خاصی ندارند و این اطمینان داده میشود که خدمتگزاران شما در شرایط خاص کشور به صورت شبانهروزی در حال تلاش برای تکمیل منابع و پرداخت مستمریهای باقیمانده هستند.
بار دیگر خاطرنشان میشود؛ با توجه به اینکه تامین منابع برای پرداخت بهموقع حقوق اسفندماه بازنشستگان و مستمریبگیران، موکول به وصول بهموقع و زودتر از مهلت قانونی پرداخت حق بیمه است، از کارفرمایان به عنوان شریک اجتماعی سازمان و سایر بیمهپردازان درخواست میشود؛ بویژه در شرایط خاص کنونی، پرداخت حق بیمه را به روزهای پایانی ماه موکول ننموده و بدین طریق، در تکمیل پرداخت به موقع و سریعتر حقوق و مستمری بیش از پنج میلیون بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی، همکاری و نقشآفرینی نمایند