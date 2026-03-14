اطلاعیه روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی:

روند پرداخت حقوق اسفندماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران در حال انجام است

روند پرداخت حقوق اسفندماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران در حال انجام است
پرداخت حقوق اسفند ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی از روز نوزدهم اسفند آغاز شده است و همچنان در حال انجام است؛ پرداخت‌ بر اساس حروف الفبا و از طریق شبکه بانکی، و متناسب با منابع مالی دریافتی؛ به صورت مستمر و روزانه ادامه دارد و حداکثر تا پایان اسفند به‌اتمام می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی؛ پیرو اطلاعیه مورخ نوزدهم اسفند ماه در خصوص پرداخت حقوق و مستمری اسفند ماه، (اینجا بخوانید) به اطلاع عموم مخاطبان بویژه بازنشستگان و مستمری بگیران گرامی می‌رساند: 

پرداخت حقوق اسفند ماه حدود پنج میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر سازمان تامین اجتماعی از عصر روز سه شنبه نوزدهم اسفند آغاز شده است و همچنان نیز در حال انجام است؛ یادآور می‌گردد، این پرداخت‌ها بر اساس حروف الفبا و با توجه به شرایط شبکه ظرفیت بانک‌های عامل، و البته متناسب با منابع مالی دریافتی سازمان در قالب حق بیمه کارفرمایان بیمه پردازان؛ امکان اعلام جدول تفکیکی حروف الفبا و زمان‌بندی دقیق وجود ندارد اما بخش قابل توجهی از حروف انجام شده و مابقی نیز به صورت مستمر و روزانه ادامه دارد و حداکثر تا پایان اسفند به‌اتمام می‌رسد. 

لذا بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی نیازی به اقدام یا مراجعه خاصی ندارند و این اطمینان داده می‌شود که خدمتگزاران شما در شرایط خاص کشور به صورت شبانه‌روزی در حال تلاش برای تکمیل منابع و پرداخت مستمری‌های باقی‌مانده هستند. 

بار دیگر خاطرنشان می‌شود؛ با توجه به اینکه تامین منابع برای پرداخت به‌موقع حقوق اسفندماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران، موکول به وصول به‌موقع و زودتر از مهلت قانونی پرداخت حق بیمه است، از کارفرمایان به عنوان شریک اجتماعی سازمان و سایر بیمه‌پردازان درخواست می‌شود؛ بویژه در شرایط خاص کنونی، پرداخت حق بیمه را به روزهای پایانی ماه موکول ننموده و بدین طریق، در تکمیل پرداخت به موقع و سریع‌تر حقوق و مستمری بیش از پنج میلیون بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی، همکاری و نقش‌آفرینی نمایند

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
