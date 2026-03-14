کارگران کارخانه فولاد سیادن ابهر در استان زنجان، خواستار پرداخت دو ماه معوقات مزدی وعیدی و سنوات در روزهای آینده شدند.

این کارگران گفتند: با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و شرایط خاص جنگی، انتظار داریم کارفرما پرداخت مطالبات کارگران را به موقع انجام دهد.

یکی از کارگران فولاد سیادن گفت: شرایط زندگی برای ما کارگران فولاد سیادن با حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار، بسیار دشوار است که پرداخت آنهم دو ماه ( بهمن واسفند) به تاخیر افتاده است و امیدواریم مسئولان کاری برایمان انجام دهند.

او از تاخیر مکرر مطالبات خود و همکارانش انتقاد کرده و گفت: کارفرما به بهانه‌های مختلف مدعی است که امکان پرداخت دو ماه مطالبات مزدی بهمن واسفند را قبل از سال ۱۴۰۵ ندارد اما تمام تلاش خودرا برای پرداخت عیدی کارگران تا پایان اسفند انجام می‌دهد.

این کارگر به نیابت از همکاران خود از مسئولان شهرستان ابهر و استان زنجان درخواست کرد که پیگیر پرداخت دو ماه حقوق و عیدی و سنوات کارگران در روزهای آینده باشند.

انتهای پیام/