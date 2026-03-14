واریز مستمری اسفند ماه بازنشستگان صندوق روستاییان و عشایر

به گزارش ایلنا، مستمری اسفند ماه مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر واریز شد.

به گزارش ایلنا، مصطفی شریعتی، مدیرکل تعهدات قانونی صندوق بالغ بر پنج هزار و چهارصد و بیست و پنج میلیارد ریال به عنوان مستمری اسفند ماه سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۳۸.۹۷۲ نفر از مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر به حساب مستمری بگیران واریز شد.

با پایان واریز مبالغ مستمری بازنشستگان صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، در حال حاضر تعداد ۲۳۸.۹۷۲ نفر از تعهدات بلندمدت صندوق بهره‌مند شده‌اند که از این تعداد ۱۰۹.۱۰۰ تحت عنوان مستمری بگیر فوتی (بازماندگان فوت بیمه شده اصلی) تعداد ۳۶.۹۰۵ نفر مستمری بگیر بازنشستگی پیش از موعد، تعداد ۸۰.۳۷۳ نفر مستمری بگیر بازنشستگی سالمندی و تعداد ۱۲.۵۹۴ نفر مستمری بگیر ازکارافتادگی کلی هستند.

