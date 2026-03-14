انتشار فیش مستمری اسفندماه بازنشستگان نفت در سامانه «سما»

انتشار فیش مستمری اسفندماه بازنشستگان نفت در سامانه «سما»
صندوق بازنشستگان نفت اعلام کرد: در راستای تسهیل امور همکاران بازنشسته نفت، مستمری اسفندماه زودتر از زمان معمول و در تاریخ ۱۳ اسفندماه پرداخت شد.

به گزارش ایلنا، پس از تکمیل محاسبات و نهایی شدن جمع‌بندی‌های مالی، اجزای کامل فیش مستمری اسفندماه در ماه آینده در بخش مربوطه در سامانه «سما» بارگذاری شده است تا بازنشستگان صندوق نفت بتوانند جزئیات مربوط به دریافتی خود را مشاهده و بررسی کنند. 

در راستای تسهیل امور همکاران بازنشسته نفت، مستمری اسفندماه زودتر از زمان معمول و در تاریخ ۱۳ اسفندماه پرداخت شد. 

با توجه به اینکه زمان سررسید برخی کسور از جمله اقساط و نیز انجام بخشی از فرآیندهای فنی و جمع‌بندی‌های مالی پس از تاریخ پرداخت قرار داشت، مستمری این ماه برای بخشی از افراد بدون کسر اقساط و برخی کسورات پرداخت گردید. از این رو مبالغ واریزی برای بازنشستگان صندوق بازنشستگی نفت بدون کاهش انجام شده است. 

پس از تکمیل محاسبات و نهایی شدن جمع‌بندی‌های مالی، اجزای کامل فیش مستمری اسفندماه در ماه آینده در بخش مربوطه در سامانه «سما» بارگذاری شده است تا بازنشستگان نفت بتوانند جزئیات مربوط به دریافتی خود را مشاهده و بررسی کنند. 

ضمن قدردانی از صبر، همراهی و شکیبایی همکاران بازنشسته صنعت نفت، تأکید می‌شود مبالغ پرداختی اسفندماه علی‌رغم آنکه به صورت علی‌الحساب و زودتر از موعد پرداخت شده است، کمتر از میزان استحقاقی افراد نبوده و صرفاً اقساط و برخی کسور از آن کسر نشده است که در ماه آینده در محاسبات مالی اعمال خواهد شد.

 

