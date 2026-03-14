انتخاب تامین اجتماعی به عنوان پنجمین دستگاه شفاف ایران توسط سازمان بازرسی

براساس اعلام سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تأمین اجتماعی از بین ۲۵۴ دستگاه در چارچوب «نخستین جشنواره ملی ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع» در مجموع رتبه پنجمین سازمان برتر کشور را کسب کرد.

سازمان تأمین اجتماعی در جریان این جشنواره کشوری که در مهرماه ۱۴۰۴ برگزار شد، با امتیاز ۱۴.۹۰ از ۲۰ به رتبه ۵ کشوری در میان ۲۵۴ دستگاه در سطح کشور دست یافت.

گفتنی است این امتیازات و رتبه، بالاترین امتیاز و بهترین رتبه در سطح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (ستاد وزارت و تمامی سازمان‌های تابعه) بوده و افتخار ارزنده‌ای برای سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شود.

انتهای پیام/