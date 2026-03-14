حقوق اسفند بخشی از بازنشستگان فولاد امروز پرداخت می شود.

به گزارش ایلنا، داوود حمیدی، جانشین مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در امور بازنشستگان فولاد اعلام کرد: به دلیل برخی محدودیت‌های بانکی، بخشی از مانده حقوق تعدادی از بازنشستگان روز شنبه ۲۳ اسفند ماه سال جاری به حساب آنان واریز خواهد شد.

حمیدی تأکید کرد: مجموعه گروه بازنشستگی فولاد با حمایت صندوق بازنشستگی کشوری اولویت خود را بر پرداخت زودتر از موعد حقوق اسفندماه قرار داده بود، که خوشبختانه این اقدام با موفقیت انجام شد

