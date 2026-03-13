کارت های بانکی بانک رفاه کارگران به طور خودکار تمدید شد

به گزارش ایلنا، بانک رفاه کارگران در اطلاعیه ای اعلام کرد: «کارت های مشتریان بانک رفاه کارگران با تاریخ انقضای بهمن و اسفند ۱۴۰۴ و فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ به طور خودکار تمدید شد.

به منظور رفاه حال مشتریان و کاهش مراجعات به شعب بانک، کارت های بانکی مشتریانی که تاریخ انقضای آنها بهمن و اسفند ۱۴۰۴ و فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ است، به طور خودکار تمدید شد و نیازی به حضور مشتریان در شعب برای دریافت این خدمت نیست.

علاوه براین، مشتریان گرامی می توانند با استفاده از اینترنت بانک و موبایل بانک با اطمینان خاطر از تمامی خدمات الکترونیک بانک رفاه کارگران بهره‌مند شوند.»

