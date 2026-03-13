اعتبار خرید حکمت کارت شاغلین نیروهای مسلح ۱۵ میلیون تومان شد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سازمان اتکا در اطلاعیه ای اعلام کرده است:

«ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (رضوان الله علیه) و جمعی از فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در جنگ رمضان و عرض تبریک انتخاب حکیمانه آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید انقلاب اسلامی، به اطلاع می رساند سقف خرید اعتباری حکمت کارت کارکنان افزایش چشمگیری پیدا کرده است.

در همین راستا، باتوجه به شرایط پیش آمده جنگ رمضان و بمنظور حفظ آرامش خاطر رزمندگان مقتدر نیروهای مسلح در میدان و ارتقاء قدرت خرید خانواده‌ها از فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا، اعتبار خرید حکمت کارت از ۱۰ میلیون تومان به ۱۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرد تا کارکنان با قدرت به مأموریت خود ادامه دهند و خدمات رسانی بهتری به جامعه هدف ارائه شود.»

