شهادت چهارتن از کارگران در پی حمله هوایی دشمن به تاسیسات ذخیره سازی نفتی تهران و البرز
منابع خبری کارگری، خبر شهادت چهار کارگر تاسیسات ذخیره سازی نفتی را تایید کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در پی حمله هوایی جنگندههای آمریکایی به تاسیسات ذخیره سازی نفتی و یک مرکز نقل و انتقال فرآورده های نفتی در تهران و البرز، در شب دوشنبه، چهار کارگر مرتبط با این مجموعه به شهادت رسیدند.
منابع خبری کارگری، خبر شهادت دو راننده نفتکش و دو نفر از نیروهای شرکت نفت را که در این انفجارها جان باختند، تایید کردند.
هنوز نام و هویت کامل این کارگران منتشر نشده است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نیز شهادت این چهار کارگر را تایید کرده است.