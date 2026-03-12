خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهادت چهارتن از کارگران در پی حمله هوایی دشمن به تاسیسات ذخیره سازی نفتی تهران و البرز

کد خبر : 1761512
لینک کوتاه کپی شد.

منابع خبری کارگری، خبر شهادت چهار کارگر تاسیسات ذخیره سازی نفتی را تایید کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در پی حمله هوایی جنگنده‌های آمریکایی به تاسیسات ذخیره سازی نفتی و یک مرکز نقل و انتقال فرآورده های نفتی در تهران و البرز، در شب دوشنبه،  چهار کارگر  مرتبط با این مجموعه به شهادت رسیدند. 

منابع خبری کارگری، خبر شهادت دو راننده نفتکش و دو نفر از نیروهای شرکت نفت را که در این انفجارها جان باختند، تایید کردند.

هنوز نام  و هویت کامل این کارگران منتشر نشده است. 

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نیز شهادت این چهار کارگر را تایید کرده است. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل