شهادت چهارتن از کارگران در پی حمله هوایی دشمن به تاسیسات ذخیره سازی نفتی تهران و البرز

به گزارش خبرنگار ایلنا، در پی حمله هوایی جنگنده‌های آمریکایی به تاسیسات ذخیره سازی نفتی و یک مرکز نقل و انتقال فرآورده های نفتی در تهران و البرز، در شب دوشنبه، چهار کارگر مرتبط با این مجموعه به شهادت رسیدند.

منابع خبری کارگری، خبر شهادت دو راننده نفتکش و دو نفر از نیروهای شرکت نفت را که در این انفجارها جان باختند، تایید کردند.

هنوز نام و هویت کامل این کارگران منتشر نشده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نیز شهادت این چهار کارگر را تایید کرده است.

