درخواست فدراسیون ورزش کارگری از کنفدراسیون جهانی برای حمایت از امنیت ورزشکاران ایران
به گزارش ایلنا، فدراسیون ورزش کارگری ایران ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به پیامدهای انسانی، اجتماعی و ورزشی از کنفدراسیون جهانی خواستار اقدام فوری برای حمایت از امنیت ورزشکاران ایران شد.
متن نامه حجت نظری سرپرست فدراسیون ورزش کارگری به شرح زیر است:
جناب آقای برونو مولئا
ریاست محترم کنفدراسیون جهانی ورزش کارگری
با سلام و احترام؛
فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران، به نمایندگی از جامعه بزرگ کارگران و ورزشکاران کارگری کشور، این نامه را با اندوهی عمیق و نگرانی جدی نسبت به تحولات اخیر و پیامدهای انسانی، اجتماعی و ورزشی آن به حضور آن کنفدراسیون محترم تقدیم مینماید.
در پی حملات نظامی اخیر ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل علیه ایران که منجر به تلفات گسترده انسانی و تخریب زیرساختهای حیاتی کشور شده است، جامعه کارگری و ورزش کارگری ایران نیز آسیبهای سنگینی را متحمل شده است.
در پی ترور رهبر عالی کشور و جان باختن شمار قابل توجهی از فرماندهان نظامی و شهروندان غیرنظامی، گزارشهایی تکاندهنده از کشته شدن صدها کودک، از جمله دانشآموزان یک مدرسه در شهر میناب، منتشر شده است؛ جنایاتی که وجدان انسانی جامعه جهانی را عمیقاً جریحهدار کرده و نگرانیهای گستردهای را نسبت به امنیت غیرنظامیان برانگیخته است.
در میان این فجایع انسانی، جامعه ورزش نیز از این حملات مصون نمانده است. با کمال تأسف، در جریان حمله به یک مجموعه ورزشی در جنوب کشور، بیست نفر از والیبالیستهای دختر که در حال تمرین بودند جان خود را از دست دادند. این واقعه تلخ نه تنها ضایعهای سنگین برای خانوادههای آنان، بلکه ضربهای عمیق بر پیکره جامعه ورزش کشور و جنبش ورزش کارگری به شمار میآید.
علاوه بر این، دامنه این حملات تنها به مراکز شهری محدود نمانده و مجموعههای ورزشی کوچک و بزرگ، کارخانهها، مراکز صنعتی و حتی مجموعههای داروسازی نیز هدف قرار گرفتهاند. چنین اقداماتی به طور مستقیم زندگی، معیشت و امنیت شغلی میلیونها کارگر را تهدید کرده و چرخه تولید و سلامت عمومی جامعه را با مخاطرات جدی مواجه ساخته است.
برای جامعه کارگری، ورزش صرفاً یک فعالیت تفریحی نیست؛ بلکه بخشی جداییناپذیر از هویت اجتماعی، سلامت جسمی و همبستگی انسانی کارگران و خانوادههای آنان است. امروز، اما زندگی حرفهای کارگران، فعالیت ورزشی آنان و امنیت خانوادههایشان به طور همزمان در معرض تهدید قرار گرفته است. بسیاری از ورزشکاران کارگر در شرایطی زندگی میکنند که سایه موشکها و بمباران بر شهرها، محل کار و حتی محیطهای ورزشی آنان سنگینی میکند.
در چنین شرایطی، جان میلیونها انسان، اعم از کارگران ورزشکار و سایر شهروندان به همراه خانوادههایشان در معرض خطر قرار گرفته و امنیت اولیه زندگی آنان به طور مستقیم تحت تأثیر این درگیریها قرار دارد.
جنبش جهانی ورزش کارگری همواره بر ارزشهایی بنیادین همچون صلح، عدالت اجتماعی، همبستگی میان ملتها و کرامت انسانی تأکید داشته است؛ ارزشهایی که در اصول و مأموریتهای کنفدراسیون جهانی ورزش کارگری نیز جایگاهی محوری دارند. از این رو انتظار میرود این نهاد بینالمللی نسبت به تهدید مستقیم جان و امنیت کارگران و ورزشکاران کارگر، بهویژه در کشورهای عضو، ساکت نباشد.
بر همین اساس، فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران با نهایت احترام از آن کنفدراسیون محترم درخواست میکند؛
۱. در راستای اعمال اقدامات تنبیهی، نمایندگان کشورهای متجاوز را از حضور در رقابتهای بینالمللی مرتبط با جنبش جهانی ورزش کارگری محروم نماید.
۲. با صدور بیانیهای رسمی و قاطع، حملات نظامی علیه غیرنظامیان، ورزشکاران، کارگران و زیرساختهای حیاتی را محکوم کرده و با خانواده قربانیان و جامعه کارگری ایران ابراز همدردی نماید.
۳. موضوع تهدید امنیت و حیات ورزشکاران کارگر و خانوادههای آنان را در دستور کار رسمی نهادهای مرتبط در جنبش جهانی ورزش کارگری قرار دهد.
۴. در چارچوب اصول و مقررات جنبش جهانی ورزش کارگری، بررسی اقدامات و تدابیر مناسب برای صیانت از امنیت و کرامت جامعه ورزش کارگری در برابر پیامدهای درگیریهای نظامی را آغاز نماید.
۵. با استفاده از جایگاه بینالمللی آن کنفدراسیون، پیامی روشن در دفاع از صلح، امنیت کارگران و مصونیت فعالیتهای ورزشی کارگری به جامعه جهانی ارسال کند.
۶. بر نقش ورزش کارگری به عنوان پلی برای همبستگی میان ملتها و ابزاری مؤثر در ترویج صلح، عدالت اجتماعی و کرامت انسانی تأکید نماید.
فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران با وجود تمامی این شرایط دشوار، همچنان به آرمانهای صلح، عدالت اجتماعی و همبستگی جهانی که در قلب جنبش ورزش کارگری قرار دارد پایبند است و امیدوار است جامعه جهانی ورزش کارگری در کنار مردم و کارگران ایران، برای پاسداشت این ارزشها ایستادگی کند.
پیشاپیش از توجه و حمایت ارزشمند آن کنفدراسیون محترم سپاسگزاریم.