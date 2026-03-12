مادران نوزادانی که از اول فروردین ۱۴۰۵ متولد می‌شوند کارت امید می گیرند

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اعطای کارت امید مادر برای نوزادانی که از اول فروردین ۱۴۰۵ متولد می‌شوند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «یعقوب اندایش» گفت: این کارت از اول فروردین ۱۴۰۵ به تمام مادران ایرانی تعلق می‌گیرد که نوزاد خود را به دنیا می‌آورند و از سوی دیگر طرح‌های حمایتی وزارت رفاه از مادران و کودکان تا ۵ سال در قالب برنامه‌های حمایتی یسنا و تغذیه مضاعف کودکان نیز ادامه خواهد داشت. 

وی گفت: کارت امید مادر از ابتدای سال جدید (از اول فروردین ۱۴۰۵) به تمام مادران ایرانی که فرزند خود را در ایران به دنیا می‌آورند و شناسنامه ایرانی دارند اعطا می‌شود. 

وی افزود: در این طرح، به ازای هر کودک، ماهانه اعتباری به مبلغ ۲ میلیون تومان تا پایان ۲ سالگی کودک در بستر کالابرگ الکترونیکی به حساب متصل به کدملی مادران مشمول، برای خرید سبد غذایی رایگان، پوشک و شیرخشک اختصاص می‌یابد. 

معاون وزیر رفاه در توضیح طرح‌های حمایتی دیگر از مادران دارای کودک زیر دوسال گفت: اختصاص سبد غذایی به حدود یک میلیون و دویست هزار مادر باردار و دارای کودک شیرخوار زیر ۲ سال در قالب طرح یسنا از دیگر طرح‌های حمایتی وزارت رفاه از مادران و کودکان است. 

وی افزود: وزارت رفاه در سال ۱۴۰۴ توانسته است با همکاری ستاد ملی جمعیت و وزارت بهداشت نسبت به ارائه کمک هزینه سبدغذایی و پوشک بچه به حدود یک میلیون و دویست هزار مادر باردار و یا دارای کودک شیرخوار زیر ۲ سال در ۴ مرحله به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان برای دهک‌های ۱ تا ۳ و ۵۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های ۴ و ۵ در بستر کالابرگ الکترونیکی اختصاص دهد. 

همچنین برای کودکان زیر ۵ سالی که دچار سوء تغذیه هستند در ۱۲ نوبت کمک هزینه تغذیه مضاعف در قالب کالابرگ اختصاص یافت. این کودکان در دهکهای ۱ تا ۵ در هر مرحله ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و در دهک‌های ۶ و ۷ در هر مرحله ۸۰۰ هزار تومان دریافت کردند. طرح تغذیه مضاعف توانست ۴۲ درصد این کودکان را از سوء تغذیه نجات دهد.

