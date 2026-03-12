سه ماه حقوق معوقه کارگران داروگر تهران/ مسئولان ورود کنند

یکی از کارگران داروگر تهران در تماس با خبرنگار ایلنا، با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان استانی در واکنش به شرایط سخت زندگی کارگران داروگر تهران در نتیجه‌ عدم دریافت چندین ماه حقوق، گفت: از مسئولان می‌خواهیم به مشکلات بی‌پولی کارگران داروگر در این شرایط خاص کشور رسیدگی کنند.

وی ادامه داد: طی یک ماه جاری برای دریافت حقوق فقط سه بار حساب و کارت بانکی تغییر داده ایم، اما از پرداخت حقوق و عیدی خبری نیست، در عین حال همه خطوط تولیدی کارخانه از دو ماه پیش به دلیل مشکلات مالی متوقف شده و کارگران دور از خانواده‌ها و با نگرانی زیاد، مشغول کار خدماتی و نگهبانی از اموال کارخانه هستند.

او گفت: شرایط زندگی کارگران کارخانه داروگر تهران به دلیل‌ عدم پرداخت حقوق خوب نیست و برخی حتی توان خرید نان برای خانوادهایشان را ندارند.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی، مسئولان باید برای تامین منابع مالی حقوق کارگران چاره‌اندیشی کنند، گفت: برخی همکاران برای تامین مایحتاج خانواده‌هایشان ناچار شدند خارج از ساعت کاری مسافر کشی کنند اما مشکل تامین بنزین دارند. در عین حال همکارانی هستند به دلیل نداشتن هزینه رفت آمد و ایاب ذهاب، امکان حضور در محل کارشان را در برخی از روزها ندارند.

این کارگر در خاتمه تصریح کرد: بارها برای دریافت مطالبات خود به دفتر کارفرما مراجعه کردیم اما کسی پاسخگو نیست و انتظار داریم در شریط فعلی مسئولان به دادمان برسند.

