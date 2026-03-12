تأخیر در پرداخت رفاهیات ماه رمضان فرهنگیان و دانشجومعلمان/ انتظار برای واریز ۲.۵ میلیون تومان ادامه دارد
با وجود آنکه هر سال در آستانه ماه رمضان مبالغی تحت عنوان رفاهیات به کارکنان دولت پرداخت میشود، امسال فرهنگیان و دانشجومعلمان همچنان در انتظار واریز این مبلغ باقی ماندهاند.
به گزارش ایلنا، در سالهای گذشته دولت در آستانه ماه رمضان مبالغی را تحت عنوان «رفاهیات ماه رمضان» برای کارکنان بخشهای مختلف دولتی در نظر میگرفت؛ پرداختی که با هدف حمایت معیشتی از کارمندان در این ایام انجام میشد و شامل گروههایی همچون فرهنگیان و دانشجومعلمان، پرستاران و سایر کارکنان دستگاههای اجرایی بود و در سالهای گذشته نیز کموبیش به اجرا درآمده است.
با این حال، روند پرداخت این رفاهیات در سال جاری با ابهام و تأخیر همراه شده است. بر اساس اعلامهای صورتگرفته، میزان رفاهیات در نظر گرفتهشده برای فرهنگیان و دانشجومعلمان در سال جاری دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است؛ رقمی که حتی در صورت پرداخت بهموقع نیز با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش هزینههای زندگی، چندان قابل توجه به نظر نمیرسد و نمیتواند پاسخگوی نیازهای معیشتی این قشر باشد.
با وجود این، همین مبلغ محدود نیز تاکنون به حساب فرهنگیان و دانشجومعلمان واریز نشده است. این در حالی است که پیشتر اعلام شده بود این پرداخت تا اواخر بهمنماه انجام خواهد شد. اکنون با گذشت چند هفته از اسفندماه، همچنان خبری از واریز این رفاهیات نیست و همین مسئله باعث نارضایتی و طرح پرسشهای جدی در میان فرهنگیان و دانشجومعلمان شده است.
نکته قابل توجه آن است که بر اساس برخی گزارشها، رفاهیات ماه رمضان برای بخشهایی دیگر از کارکنان دولت از جمله پرستاران و برخی دستگاههای اجرایی پرداخت شده است، اما فرهنگیان و دانشجومعلمان همچنان در انتظار تحقق وعدهای هستند که زمان اجرای آن نیز مشخص نیست.