کارگران معادن زغالسنگ البرز شرقی: دو ماه معوقات و سنوات پرداخت شود
کارگران معادن زغالسنگ البرز شرقی، خواستار دریافت معوقات حقوق بهمن و اسفند ماه خود قبل از آغاز سال جدید شدند.
یکی از این کارگران به ایلنا گفت: با توجه به نزدیک شدن به آغاز سال جدید (۱۴۰۵)، انتظار داریم کارفرما هر چه زودتر معوقات مزدی بهمن و اسفند ماه کارگران را بپردازد.
وی با بیان اینکه جدا از حقوق، پرداخت سنوات حدود دو هزار کارگر معادن زغالسنگ البرز شرقی به تاخیر افتاده است؛ در ادامه گفت: عیدی کارگران سه روز پیش پرداخت شده و هنوز از پرداخت دستمزد بهمن، اسفند و سنوات خبری نیست.
این کارگر ادامه داد: در شرایط فعلی جنگ و همزمانی این تأخیر با ماه مبارک رمضان و آغاز سال، فشار مضاعفی بر خانوادهها وارد کرده و نزدیک به دو هزار نفر از کارگران دچار مشکلات معیشتی شده اند.
او گفت: در عین حال باخبریم کارگران شرکتهای زیر مجموعه شرکت زغال سنگ البرز شرقی (شرکتهای خرید زغالسنگ) در استان گلستان همانند شرکت زغال سنگ شمال شرق و معادن زیر مجموعه نیز سه ماه حقوق پایان سال خود را دریافت نکرده و در مضیقه مالی اند.