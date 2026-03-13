خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کارگران معادن زغال‌سنگ البرز شرقی: دو ماه معوقات و سنوات پرداخت شود

کد خبر : 1761421
لینک کوتاه کپی شد.

کارگران معادن زغال‌سنگ البرز شرقی، خواستار دریافت معوقات حقوق بهمن و اسفند ماه خود قبل از آغاز سال جدید شدند.

یکی از این کارگران به ایلنا گفت: با توجه به نزدیک شدن به آغاز سال جدید (۱۴۰۵)، انتظار داریم کارفرما هر چه زودتر معوقات مزدی بهمن و اسفند ماه کارگران را بپردازد. 

وی با بیان اینکه جدا از حقوق، پرداخت سنوات حدود دو هزار کارگر معادن زغالسنگ البرز شرقی به تاخیر افتاده است؛ در ادامه گفت: عیدی کارگران سه روز پیش پرداخت شده و هنوز از پرداخت دستمزد بهمن، اسفند و سنوات خبری نیست. 

این کارگر ادامه داد: در شرایط فعلی جنگ و هم‌زمانی این تأخیر با ماه مبارک رمضان و آغاز سال، فشار مضاعفی بر خانواده‌ها وارد کرده و نزدیک به دو هزار نفر از کارگران دچار مشکلات معیشتی شده اند. 

او گفت: در عین حال باخبریم  کارگران شرکتهای زیر مجموعه شرکت زغال سنگ البرز شرقی (شرکت‌های خرید زغالسنگ) در استان گلستان همانند شرکت زغال سنگ شمال شرق و معادن زیر مجموعه نیز سه ماه حقوق پایان سال خود را دریافت نکرده و در مضیقه مالی اند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل