لزوم اتخاذ تصمیم عادلانه در مورد دستمزد/ به اعضای شورای عالی کار اعتماد کنید

به گزارش ایلنا، حاتم شاکرمی (معاون اسبق روابط کار وزارت کار) در یادداشتی به الزامات تاب آوری اقتصادی و وظایف طرف دولت، کارفرمایان و کارگران در این زمینه به ویژه در پایان سال اشاره کرد.

در این یادداشت آمده است:

در ادبیات علوم سیاسی و مطالعات استراتژیک مفهوم قدرت ملی تنها به توان نظامی و یا سیاسی محدود نمی شود بلکه تاب آوری اقتصادی یکی از ستون‌های اصلی توان یک کشور به ویژه در شرایط جنگی خواهد بود مفهوم قدرت ملی فراتر از توان نظامی و سیاسی، پیوندی ناگسستنی با تاب آوری اقتصادی دارد. این مولفه، به ویژه در شرایط جنگی، یکی از ستون‌های اصلی اقتدار کشور محسوب می‌گردد لذا در شرایطی که جنگ ظالمانه توسط آمریکا و صهیونیست‌های جنایتکار بر کشور عزیزمان ایران سرافراز تحمیل شده است، در کنار میدان نبرد که رزمندگان شجاع و توانمند ما در حال نبرد هستند بدون شک و تردید نیازمند پایداری میدان تولید به عنوان خط پشتیبان میدان نبرد هستیم این پایداری در راستای حفظ حاکمیت ملی و ثبات اجتماعی و در هماهنگی با اولویت‌های دولت در تامین کالاهای ضروری مردم است.

در این مسیر :

(۱) کارفرمایان و تولید کنندگان بعنوان فرماندهان پشتیبانی غیر نظامی این تلاشگران در میدان تولید نقشی فراتر از صاحبان و کارگران بنگاههای اقتصادی در شرایط عادی بر عهده دارند. آنها با پذیرش ریسکهای بالایی در حوزه تولید علیرغم سایر محدودیتهایی نظیر تامین مواد اولیه، سرمایه در گردش و سایر موانع مانند تحریم و فشارهای اقتصادی تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و با استفاده از تکنولوژی بومی مانع از تحقق اهداف دشمن یعنی کمبود کالای ضروری مردم می شوند. این تلاشگران با سلاح تولید پایداری تثبیت استقلال ملی را ارتقاع میدهند. دولت نیز باید در قالب بسته مقاوم سازی اقتصادی سرمایه در تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش را بدون توجه به بدهیهای قبلی، تامین مواد اولیه واستمهال وامهای سر رسید شده فراهم آورد و در حمایت از تولید کنندگان اقدام عملی و انقلابی انجام دهد.

(۲) کارگران این سربازان خط مقدم تاب آوری نیروی کار ایران در این شرایط جنگی به‌عنوان بازوی اجرائی پایدار تولید ملی محسوب میشوند آنان علیرغم فشارهای معیشتی با خنثی سازی آثار ابزارهای فشار د شمن امنیت غذایی و دارویی کشور را تضمین کرده و مانع پیروزی استراتژی فشارهای حداکثری بر توده عظیم مردم می‌شوند. انتظار می‌رود اعضا و ریاست محترم شورای عالی کار که همگی از دلسوزان و سنگربانان عرصه کار و تولید و دوستداران حفظ تمامیت ارضی ایران کهن هستند با در نظر گرفتن شرایط و شاخصهای واقعی تصمیم عادلانه ای در مورد دستمزد اتخاذ نمایند. کارگران و کارفرمایان هم به اعضای شورای عالی کار اعتماد کنند.

آنچه که در این مقطع حساس و تاریخی اهمیت دارد هم افزائی ملی به‌عنوان سرمایه بزرگ اجتماعی و اتحاد با استراتژی واحد میان کارگران، کارفرمایان و تشکل‌های آنان است که حاصل اتحاد راهبردی که حاصل دوری از هرگونه اختلاف سلیقه در میدان جنگ اقتصادی در این مقطع حساس و تاریخی است. الحمدالله این ارکان تا کنون با همبستگی و همکاری بی نظیر این ماموریت مهم را از خود به نمایش گذاشته‌اند تا از این طریق هم به دولت که اتکا به پشتوانه تولید داخلی دارد کمک کنند.

