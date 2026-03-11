بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت رهبر گران‌قدر انقلاب، حضرت امام سید علی خامنه‌ای عزیز و جمعی از سرداران رشید اسلام و مردم نجیب و مظلوم ایران عزیز، خداوند متعال را سپاس‌گزاریم که در ماه مبارک رمضان و هم‌زمان با لیالی پر فیض قدر بر ما منت نهاد و با عنایات خاصه‌ی حضرت بقیة‌الله الأعظم «عجل‌الله تعالی فرجه الشریف»، با انتخاب خبرگان ملت، خلف صالح و یادگار رهبر شهیدمان، حضرت آیت‌الله حاج سید مجتبی خامنه‌ای «دامت برکاته» به عنوان سومین رهبر و مقتدای جمهوری اسلامی ایران به جهانیان معرفی شدند.

این‌جانب در حالی که هنوز دل‌های ما داغ‌دار فقدان وجود شریف امام خامنه‌ای است، انتخاب خلف صالح و همراه دیرین ایشان را به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران تبریک عرض می‌نمایم و به نمایندگی از خانواده بزرگ صندوق پس‌انداز کارکنان راه‌آهن و شرکت‌های تابعه اعلام می‌دارم که بر سر تعهد مستحکم خود به آرمان‌های مقدس انقلاب اسلامی و مسئولیت‌های حرفه‌ای و اخلاقی خود، استوار و پابرجا می‌مانیم.

سبحان نظری

مدیر عامل موسسه صندوق پس‌انداز کارکنان راه‌آهن

