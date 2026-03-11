پیام مدیرعامل صندوق پس‌انداز کارکنان راه‌آهن در بیعت با سومین رهبر انقلاب

در پی انتخاب آیت‌الله حاج سید مجتبی خامنه‌ای به‌عنوان سومین رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران، سبحان نظری پیامی صادر کرد.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت رهبر گران‌قدر انقلاب، حضرت امام سید علی خامنه‌ای عزیز و جمعی از سرداران رشید اسلام و مردم نجیب و مظلوم ایران عزیز، خداوند متعال را سپاس‌گزاریم که در ماه مبارک رمضان و هم‌زمان با لیالی پر فیض قدر بر ما منت نهاد و با عنایات خاصه‌ی حضرت بقیة‌الله الأعظم «عجل‌الله تعالی فرجه الشریف»، با انتخاب خبرگان ملت، خلف صالح و یادگار رهبر شهیدمان، حضرت آیت‌الله حاج سید مجتبی خامنه‌ای «دامت برکاته» به عنوان سومین رهبر و مقتدای جمهوری اسلامی ایران به جهانیان معرفی شدند. 

این‌جانب در حالی که هنوز دل‌های ما داغ‌دار فقدان وجود شریف امام خامنه‌ای است، انتخاب خلف صالح و همراه دیرین ایشان را به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران تبریک عرض می‌نمایم و به نمایندگی از خانواده بزرگ صندوق پس‌انداز کارکنان راه‌آهن و شرکت‌های تابعه اعلام می‌دارم که بر سر تعهد مستحکم خود به آرمان‌های مقدس انقلاب اسلامی و مسئولیت‌های حرفه‌ای و اخلاقی خود، استوار و پابرجا می‌مانیم.

سبحان نظری 

مدیر عامل موسسه صندوق پس‌انداز کارکنان راه‌آهن

