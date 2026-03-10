واریز حقوق اسفندماه بازنشستگان صندوق کشوری و فولاد

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه صندوق‌های کشوری و فولاد درباره واریز حقوق‌های اسفندماه بازنشستگان از امروز، آمده است:

به اطلاع بازنشستگان صندوق‌های کشوری و فولاد می‌رساند که پرداخت حقوق اسفندماه بازنشستگان کشوری آغاز شده است. به دلیل برخی ناپایداری‌های اخیر اینترنت، ممکن است در مواردی مبالغ «حق عائله‌مندی و اولاد» در این مرحله لحاظ نشده باشد که در روزهای آینده بر اساس اطلاعات بهمن‌ماه به حساب بازنشستگان واریز خواهد شد.

همچنین برای بازنشستگان فولاد، به دلیل برخی محدودیت‌های بانکی، بخشی از مانده حقوق تعدادی از بازنشستگان روز شنبه ۲۳ اسفند ماه واریز می‌شود.

