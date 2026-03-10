درخواست تشکل عالی کارفرمایی ایران از دبیرکل IOE برای محکومیت حملات و پیگیری خسارات اقتصادی

کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در این مکاتبه اعلام کرده است که این اقدامات، فعالیت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داده و پیامدهای اقتصادی قابل توجهی برای بخش‌های مختلف اقتصادی به همراه داشته است.

در ادامه این نامه از دبیرکل سازمان بین‌المللی کارفرمایان درخواست شده است با توجه به جایگاه و مسئولیت‌های این سازمان در عرصه بین‌المللی، نسبت به این تحولات موضعی شفاف و قاطع اتخاذ کرده و از ظرفیت‌های بین‌المللی برای توقف این اقدامات، پیگیری مجازات عاملان و همچنین برآورد و جبران خسارات اقتصادی استفاده کند.

همچنین در این مکاتبه خواسته شده است که موضوع از طریق سازمان بین‌المللی کار (ILO) نیز منعکس و در چارچوب سازوکارهای آن سازمان مورد پیگیری قرار گیرد.

کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در پایان با تأکید بر ضرورت همبستگی جامعه جهانی برای صیانت از صلح، ثبات و امنیت، ابراز امیدواری کرده است که نهادهای بین‌المللی با اتخاذ رویکردی مسئولانه در برابر چنین تحولات و پیامدهای آن، نقش مؤثری در حمایت از مردم و فعالان اقتصادی ایفا کنند.