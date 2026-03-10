درخواست تشکل عالی کارفرمایی ایران از دبیرکل IOE برای محکومیت حملات و پیگیری خسارات اقتصادی

کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان بین‌المللی کارفرمایان (IOE) خواستار اتخاذ موضعی قاطع از سوی این نهاد بین‌المللی در قبال حملات نظامی اخیر علیه ایران و پیگیری آثار و خسارات اقتصادی ناشی از آن شد.

به گزارش ایلنا ، به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،در این نامه خطاب به «روبرتو سوارز سانتوس» دبیرکل سازمان بین‌المللی کارفرمایان، با اشاره به حملات نظامی اخیر که به گفته نویسندگان نامه برخلاف اصول و قواعد حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد انجام شده است، تأکید شده که در جریان این حملات، علاوه بر هدف قرار گرفتن غیرنظامیان، برخی مراکز تولیدی، صنعتی، تجاری، خدماتی، فرهنگی و مسکونی نیز آسیب دیده‌اند.

کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در این مکاتبه اعلام کرده است که این اقدامات، فعالیت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داده و پیامدهای اقتصادی قابل توجهی برای بخش‌های مختلف اقتصادی به همراه داشته است.

در ادامه این نامه از دبیرکل سازمان بین‌المللی کارفرمایان درخواست شده است با توجه به جایگاه و مسئولیت‌های این سازمان در عرصه بین‌المللی، نسبت به این تحولات موضعی شفاف و قاطع اتخاذ کرده و از ظرفیت‌های بین‌المللی برای توقف این اقدامات، پیگیری مجازات عاملان و همچنین برآورد و جبران خسارات اقتصادی استفاده کند.

همچنین در این مکاتبه خواسته شده است که موضوع از طریق سازمان بین‌المللی کار (ILO) نیز منعکس و در چارچوب سازوکارهای آن سازمان مورد پیگیری قرار گیرد.

کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در پایان با تأکید بر ضرورت همبستگی جامعه جهانی برای صیانت از صلح، ثبات و امنیت، ابراز امیدواری کرده است که نهادهای بین‌المللی با اتخاذ رویکردی مسئولانه در برابر چنین تحولات و پیامدهای آن، نقش مؤثری در حمایت از مردم و فعالان اقتصادی ایفا کنند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
