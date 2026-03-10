بازرس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران اعلام کرد:
آغاز واریز حقوق اسفند بازنشستگان تامین اجتماعی
بازرس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران اعلام کرد: فرآیند واریز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از امروز ساعت 15 آغاز شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، واریز زودهنگام حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از دقایقی پیش آغاز شد.
حسن ایزدان (بازرس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی) در تماسی با ایلنا اعلام کرد: واریز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و سایر مستمریبگیران و بازماندگان این صندوق از امروز ساعت 15 آغاز شد.