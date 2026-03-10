خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واریز حقوق اسفند بازنشستگان تامین اجتماعی از عصر امروز +جزئیات

کد خبر : 1760755
لینک کوتاه کپی شد.

پرداخت‌ حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بر اساس حروف الفبا و از طریق بانک‌های عامل، متناسب با منابع دریافتی و به صورت مستمر تا پایان اسفند به پایان خواهد رسید.

به گزارش ایلنا، با توجه به شرایط خاص ناشی از جنگ تحمیلی، پرداخت حقوق اسفند ماه بیش از پنج میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر سازمان تامین اجتماعی از عصر امروز سه‌شنبه ۱۹ اسفند آغاز می‌شود.

این پرداخت‌ها بر اساس حروف الفبا و از طریق بانک‌های عامل، متناسب با منابع دریافتی و به صورت مستمر تا پایان اسفند به پایان خواهد رسید.

در اطلاعیه روابط عمومی تامین اجتماعی آمده است: سازمان تامین اجتماعی در راستای تلاش مدیریت عالی و کلیه همکاران سازمان در شرایط خاص روزهای اخیر جهت پرداخت به موقع عیدی، حقوق و مستمری اسفندماه به بیش از پنج میلیون نفر بازنشسته و مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی، به استحضار عموم مخاطبان بویژه بازنشستگان،مستمری‌ بگیران، بیمه شدگان و کارفرمایان این سازمان می‌رساند:

۱- عیدی بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران با ۴۱ هزار میلیارد تومان منابع مالی که بخشی از آن با کمک دولت و دستور رئیس جمهور محترم و خط اعتباری با مساعدت رئیس کل محترم بانک مرکزی و مابقی مبلغ با سایر روش‌های تامین مالی و با پشتیبانی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی محقق گردید و طی روز پنج‌شنبه ۱۴ اسفند ماه به حساب مشمولین واریز شد.

۲- جهت استحضار شرکای اجتماعی سازمان، یادآور می‌گردد: هزینه پرداخت حقوق و مستمری در در سال‌ ۱۴۰۴، ماهانه قریب به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و درآمد بیمه‌ای ماهیانه سازمان (وصول حق بیمه از کارفرمایان و بیمه‌پردازان) نیز قریب به همین مبلغ بوده و در نتیجه معادل هزینه حقوق و مستمری، درآمد بیمه‌ای حاصل می‌شود و حدود 25 همت منابع مورد نیاز برای سایر هزینه‌های ماهانه سازمان، به‌ویژه خدمات درمانی، از سایر روش‌ها تامین می‌گردد. بنابراین پرداخت معادل ۱۰۰ همت حقوق و مستمری اسفندماه، طبق رویه هر ماهه از محل درآمد بیمه‌ای اسفندماه تامین و پرداخت می‌گردد.

بر این اساس و با توجه به شرایط خاص ناشی از جنگ تحمیلی، پرداخت حقوق و مستمری اسفند ماه، متفاوت از روال هر ماه که در سه روز پایانی ماه انجام می‌شد، از روز سه شنبه ۱۹ اسفند ماه بر اساس حروف الفبا و از طریق بانک‌های عامل، از منابع گرداوری شده فعلی شروع می‌شود و طی روزهای آینده تا پایان اسفند، به صورت مستمر و متناسب با منابع دریافتی از حق بیمه دریافتی از کارفرمایان و بیمه‌پردازان، به محض وصول، به صورت آنی بابت حقوق و مستمری پرداخت می‌شود.

۳- با توجه به اینکه تامین منابع برای پرداخت به‌موقع حقوق اسفندماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران، موکول به وصول به‌موقع و زودتر از مهلت قانونی پرداخت حق بیمه‌ است، از کارفرمایان به عنوان شریک اجتماعی سازمان و سایر بیمه‌پردازان درخواست می‌شود؛ بویژه در شرایط خاص کنونی، پرداخت حق بیمه را به روزهای پایانی ماه موکول ننموده و بدین طریق، در تکیمل پرداخت به موقع و سریع‌تر حقوق و مستمری بیش از پنج میلیون بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی، همکاری و نقش‌آفرینی نمایند.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل