به گزارش ایلنا، صندوق بازنشستگان صنعت نفت به منظور رفاه حال بازنشستگان این صندوق در دوران جنگ تحمیلی اخیر، اقدامات و خدمات مضاعفی را در دستور کار قرار داده که موجب تسهیل ارائه خدمت به این بازنشستگان شود.

کلیات خدمات ارائه شده به شرح ذیل است:

الف – بهداشت و درمان

۱: اعتبار نسخ و اسناد درمان آزاد:

کلیه نسخ و اسناد درمان آزاد که نزد ذی‌نفعان قرار دارد تا زمان عادی شدن شرایط، معتبر تلقی شده و از این حیث هیچ‌گونه محدودیتی برای ارائه و دریافت هزینه ایجاد نخواهد شد.

۲. عدم نیاز به مراجعه حضوری:

در دوره یادشده، به‌منظور تسهیل ارائه خدمات و کاهش مراجعات، نیازی به حضور بازنشستگان گرامی جهت تحویل نسخ و اسناد درمان آزاد به دفاتر و نمایندگی‌ها نیست.

۳: استفاده از دفترچه یا سرنسخه پزشک:

_ در بخش درمان آزاد، در صورت اتمام دفترچه درمان، استفاده از سرنسخه پزشکان بلامانع است.

_ در مراکز درمانی طرف قرارداد، در صورت اتمام دفترچه، ارائه خدمات بر اساس سامانه استحقاق‌سنجی انجام خواهد شد.

_ توصیه می‌شود همراه داشتن دفترچه درمان در صورت اتمام برگ‌ها یاعدم اعتبار زمانی، هنگام مراجعه به مراکز درمانی، برای تسهیل و تسریع خدمات درمانی مورد توجه قرار گیرد.

۴: تمدید دفترچه درمان:

تا بازگشت شرایط به حالت عادی، مراجعه جهت تمدید دفترچه درمان ضروری نیست و کلیه خدمات درمانی در شبکه بهداشت و درمان صنعت نفت، مراکز طرف قرارداد و بخش درمان آزاد، به‌صورت پیوسته و طبق ضوابط جاری ادامه خواهد یافت.

۵: پذیرش نسخ در پایان سال:

مطابق روال سال‌های گذشته، پذیرش نسخ درمانی از تاریخ ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین ماه انجام نخواهد شد و پس از آن پذیرش و پردازش خواهد گردید.

۶: توصیه به استفاده از مراکز طرف قرارداد:

به‌منظور کاهش مراجعات حضوری و تسهیل خدمات، بازنشستگان و سایر ذی‌نفعان محترم ترجیحاً از مراکز درمانی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت یا مراکز طرف قرارداد استفاده نمایند. فهرست و نشانی این مراکز در پایگاه اطلاع‌رسانی صندوق به نشانی: www.oipf.ir قابل دسترسی است.

ب – بازنشستگی و رفاه

۱: فعالیت دفاتر صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در سراسر کشور، بر اساس ابلاغ‌های استانداری‌ها و بخشنامه‌های رسمی انجام خواهد شد. معاونت بازنشستگی و رفاه متناسب با شرایط هر منطقه و شهر، برنامه‌ریزی لازم جهت استمرار خدمات را اجرا می‌نماید.

۲: کلیه اوراق، اسناد و مجوزهایی که دارای تاریخ اعتبار یا دوره زمانی مشخص هستند (از جمله تاریخ اعتبار مقرری بازماندگان و وابسته‌های بازنشستگان در قید حیات)؛ تا زمان بازگشت وضعیت به حالت عادی، به‌صورت خودکار تمدیدشده تلقی می‌شوند و نیازی به انجام هیچ‌گونه اقدام اداری یا مراجعه حضوری نخواهد بود.

نحوه حضور کارکنان؛

واحدهای خدمات رسان موظف‌اند ارائه خدمات ضروری را مطابق برنامه‌ریزی معاونت متبوع تداوم بخشند و با توجه به شرایط جاری، نسبت به تنظیم و اجرای برنامه‌های کاری متناسب با وضعیت موجود اقدام نمایند. در این راستا، انجام هماهنگی‌های لازم برای اجرای فعالیت‌های پیشِ‌رو از طریق سلسله‌مراتب اداری مربوطه ضروری است.

