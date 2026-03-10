اقدامات صندوق بازنشستگان نفت در هفتههای پایانی سال
صندوق بازنشستگان صنعت نفت از آخرین تحولات در خدمت رسانی به بازنشستگان در شرایط جنگی خبر داد.
به گزارش ایلنا، صندوق بازنشستگان صنعت نفت به منظور رفاه حال بازنشستگان این صندوق در دوران جنگ تحمیلی اخیر، اقدامات و خدمات مضاعفی را در دستور کار قرار داده که موجب تسهیل ارائه خدمت به این بازنشستگان شود.
کلیات خدمات ارائه شده به شرح ذیل است:
الف – بهداشت و درمان
۱: اعتبار نسخ و اسناد درمان آزاد:
کلیه نسخ و اسناد درمان آزاد که نزد ذینفعان قرار دارد تا زمان عادی شدن شرایط، معتبر تلقی شده و از این حیث هیچگونه محدودیتی برای ارائه و دریافت هزینه ایجاد نخواهد شد.
۲. عدم نیاز به مراجعه حضوری:
در دوره یادشده، بهمنظور تسهیل ارائه خدمات و کاهش مراجعات، نیازی به حضور بازنشستگان گرامی جهت تحویل نسخ و اسناد درمان آزاد به دفاتر و نمایندگیها نیست.
۳: استفاده از دفترچه یا سرنسخه پزشک:
_ در بخش درمان آزاد، در صورت اتمام دفترچه درمان، استفاده از سرنسخه پزشکان بلامانع است.
_ در مراکز درمانی طرف قرارداد، در صورت اتمام دفترچه، ارائه خدمات بر اساس سامانه استحقاقسنجی انجام خواهد شد.
_ توصیه میشود همراه داشتن دفترچه درمان در صورت اتمام برگها یاعدم اعتبار زمانی، هنگام مراجعه به مراکز درمانی، برای تسهیل و تسریع خدمات درمانی مورد توجه قرار گیرد.
۴: تمدید دفترچه درمان:
تا بازگشت شرایط به حالت عادی، مراجعه جهت تمدید دفترچه درمان ضروری نیست و کلیه خدمات درمانی در شبکه بهداشت و درمان صنعت نفت، مراکز طرف قرارداد و بخش درمان آزاد، بهصورت پیوسته و طبق ضوابط جاری ادامه خواهد یافت.
۵: پذیرش نسخ در پایان سال:
مطابق روال سالهای گذشته، پذیرش نسخ درمانی از تاریخ ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین ماه انجام نخواهد شد و پس از آن پذیرش و پردازش خواهد گردید.
۶: توصیه به استفاده از مراکز طرف قرارداد:
بهمنظور کاهش مراجعات حضوری و تسهیل خدمات، بازنشستگان و سایر ذینفعان محترم ترجیحاً از مراکز درمانی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت یا مراکز طرف قرارداد استفاده نمایند. فهرست و نشانی این مراکز در پایگاه اطلاعرسانی صندوق به نشانی: www.oipf.ir قابل دسترسی است.
ب – بازنشستگی و رفاه
۱: فعالیت دفاتر صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت در سراسر کشور، بر اساس ابلاغهای استانداریها و بخشنامههای رسمی انجام خواهد شد. معاونت بازنشستگی و رفاه متناسب با شرایط هر منطقه و شهر، برنامهریزی لازم جهت استمرار خدمات را اجرا مینماید.
۲: کلیه اوراق، اسناد و مجوزهایی که دارای تاریخ اعتبار یا دوره زمانی مشخص هستند (از جمله تاریخ اعتبار مقرری بازماندگان و وابستههای بازنشستگان در قید حیات)؛ تا زمان بازگشت وضعیت به حالت عادی، بهصورت خودکار تمدیدشده تلقی میشوند و نیازی به انجام هیچگونه اقدام اداری یا مراجعه حضوری نخواهد بود.
نحوه حضور کارکنان؛
واحدهای خدمات رسان موظفاند ارائه خدمات ضروری را مطابق برنامهریزی معاونت متبوع تداوم بخشند و با توجه به شرایط جاری، نسبت به تنظیم و اجرای برنامههای کاری متناسب با وضعیت موجود اقدام نمایند. در این راستا، انجام هماهنگیهای لازم برای اجرای فعالیتهای پیشِرو از طریق سلسلهمراتب اداری مربوطه ضروری است.