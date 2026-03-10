انتظار کارگران شهرداری چابهار برای پرداخت عیدی و اضافه کار
کارگران شهرداری چابهار انتظار دارند عیدی و اضافه کارشان سریعتر پرداخت شود.
کارگران شهرداری چابهار در استان سیستان و بلوچستان در تماس با خبرنگار ایلنا، از انتظار برای دریافت معوقات مزدی خود خبر دادند.
این کارگران میگویند: هنوز بخشی از معوقات مزدی ما پرداخت نشده است از جمله عیدی و پاداش پایان سال و همچنین اضافه کار مربوط به ماههای گذشته. انتظار داریم در شرایط فعلی، تامین منابع برای پرداخت معوقات مزدی ما هر چه سریعتر انجام شود.
کارگران شهرداری چابهار از مسئولان استانی و کشوری توقع دارند با درک شرایط معیشتی کارگران، نقدینگی لازم برای پرداخت مطالبات مزدی آنها را فراهم کنند.