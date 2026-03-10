انتظار کارگران شهرداری چابهار برای پرداخت عیدی و اضافه کار

کارگران شهرداری چابهار انتظار دارند عیدی و اضافه کارشان سریعتر پرداخت شود.

کارگران شهرداری چابهار در استان سیستان و بلوچستان در تماس با خبرنگار ایلنا، از انتظار برای دریافت معوقات مزدی خود خبر دادند. 

این کارگران می‌گویند: هنوز بخشی از معوقات مزدی ما پرداخت نشده است از جمله عیدی و پاداش پایان سال و همچنین اضافه کار مربوط به ماههای گذشته. انتظار داریم در شرایط فعلی، تامین منابع برای پرداخت معوقات مزدی ما هر چه سریعتر انجام شود. 

کارگران شهرداری چابهار از مسئولان استانی و کشوری توقع دارند با درک شرایط معیشتی کارگران، نقدینگی لازم برای پرداخت مطالبات مزدی آن‌ها را فراهم کنند.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
