اخبار بیمه کارگران ساختمانی/ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ نیاز به تمدید کارت مهارت نیست
کارگران ساختمانی تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۵ میتوانند بدون نیاز به تمدید کارت مهارت، نسبت به پرداخت حق بیمه خود اقدام نمایند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، با توجه به اعلام سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور در خصوص تمدید پروانه (کارت) مهارت فنی کارگران ساختمانی به عنوان یکی از موارد قانونی مورد نیاز جهت استمرار بیمهپردازی این گروه؛ سازمان تامین اجتماعی اعلام میدارد با هدف استمرار وعدم بروز وقفه در بهرهمندی ذینفعان از خدمات بیمهای و درمانی با مجوز اخذ شده و هماهنگی بعمل آمده با شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین، اعتبار کارت مهارت آن دسته از کارگران ساختمانی که در فاصله بهمن ۱۴۰۴ لغایت فروردین ۱۴۰۵ منقضی میگردد، بطور سیستمی، خودکار و بدون نیاز به مراجعه تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۵ تمدید میشود و این گروه میتوانند با پرداخت حق بیمه خود از مزایای قانونی برخوردار شوند.
