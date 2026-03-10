اخبار بیمه کارگران ساختمانی/ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ نیاز به تمدید کارت مهارت نیست

به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، با توجه به اعلام سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در خصوص تمدید پروانه (کارت) مهارت فنی کارگران ساختمانی به عنوان یکی از موارد قانونی مورد نیاز جهت استمرار بیمه‌پردازی این گروه؛ سازمان تامین اجتماعی اعلام می‌دارد با هدف استمرار وعدم بروز وقفه در بهره‌مندی ذینفعان از خدمات بیمه‌ای و درمانی با مجوز اخذ شده و هماهنگی بعمل آمده با شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین، اعتبار کارت مهارت آن دسته از کارگران ساختمانی که در فاصله بهمن ۱۴۰۴ لغایت فروردین ۱۴۰۵ منقضی می‌گردد، بطور سیستمی، خودکار و بدون نیاز به مراجعه تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۵ تمدید می‌شود و این گروه می‌توانند با پرداخت حق بیمه خود از مزایای قانونی برخوردار شوند.

گفتنی است مرکز ارتباط مردمی سازمان تأمین اجتماعی به صورت شبانه‌روزی و با شماره تلفن سراسری ۱۴۲۰، بدون نیاز به پیش‌شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، آماده ارائه خدمات، مشاوره و راهنمایی‌های لازم و نیز ثبت یا پیگیری درخواست‌های کلیه مخاطبان و ذینفعان سازمان است.

