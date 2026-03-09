بیانیه خانه کارگر به مناسبت انتخاب رهبر جدید

به گزارش خبرنگار ایلنا، خانه کارگر به مناسبت انتخاب رهبر جدید بیاینه‌ای صادر کرد.

متن این بیاینه له شرح زیر است.

"بسم الله الرحمن الرحیم

««یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم.»»

با قلبی سرشار از امید و تجدید عهد، خبر انتخاب حکیمانه آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای مدظله‌العالی به جانشینی مقام معظم رهبری را که خجسته ترین خبر برای همه آزادگان و انقلابیون ایران عزیز است با خرسندی فراوان استقبال کردیم. ضمن عرض تبریک به محضر امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و ملت بصیر و رشید ایران و مسلمین جهان بایستی اذعان کرد این انتصاب، هبه‌ای ارزشمند از سوی خداوند متعال و تجلی اراده الهی در هدایت و رهبری امت شریف ایران است.

که در وضعیت کنونی و خطیر کشور بدون تردید تضمین کننده حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور عزیزمان خواهد بود و موجب اتحاد و انسجام ملی خواهد شد و پاسخی قاطع به توطئه های دشمنان نظام و ملت است .

آیت‌الله خامنه‌ای، فقیه جامع‌الشرایط، عالم ربانی و مرجع عالی‌مقام تقلید، با کوله‌باری از دانش، تقوا و بصیرت، همواره در مسیر خدمت به اسلام و انقلاب گام برداشته‌اند. خصوصیات برجسته ایشان، از جمله عمق تفکر، تسلط بر علوم دینی، تعهد به ولایت فقیه و دغدغه برای معیشت و رفاه مردم، ما را به وجد آورده و در راه طی طریق، راهنمای ما خواهد بود.

خانه کارگر، به عنوان نماینده کارگران شریف و زحمتکش و انقلابی، ضمن تبریک صمیمانه به محضر رهبر معظم انقلاب، ملت ایران و جامعه کارگری، با آغوش باز، ضمن تجدید عهد با آرمانهای امام خمینی ره و امام خامنه‌ای شهید . پیمان وفاداری و بیعت خود را با رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مد ظله العالی تجدید می‌کند.و همگان را به تبعیت کامل از فرامین و تدابیر رهبر و فرماندهی معظم کل قوا در تداوم راه امامین. انقلاب و پیشبرد آرمان‌های شهیدان عزیز فرا می‌خواند

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران ضمن سپاس از مجلس محترم خبرگان رهبری بابت انتخاب شایسته ترین مجتهد و اصلح ترین فقیه زمانه آیت الله مجتبی خامنه‌ای حفظ الله به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران. همان عهد و میثاقی را با ایشان تجدید می‌کند که با خمینی بت شکن و رهبر شهیدمان بسته است .

ما مصمم هستیم تا با همت و تلاش مضاعف، در راستای تحقق اهداف انقلاب اسلامی و منویات رهبر معظم، گام برداریم.

راه شهید عزیزمان، آیت‌الله خامنه‌ای رحمة‌الله‌علیه، راه عزت، سربلندی و استقلال ایران و ایرانی بود. آیت‌الله خامنه‌ای مدظله‌العالی نیز با درک عمیق از این راه و با اتکا به قدرت الهی و حمایت امت حزب‌الله، این مسیر را با قوت و صلابت ادامه خواهند داد.

امیدواریم با رهبری خردمندانه آیت‌الله خامنه‌ای، ایران عزیز به قله‌های افتخار و پیشرفت دست یافته و سایه امن و اقتدار آن بر سر مردم مستدام باقی بماند.و باور داریم که با رهبری داهیانه معظم له. اقتدار رشک برانگیز نیروهای مسلح. حضور دشمن شکن ملت ایران در خیابان ها و از همه مهمتر عنایت همیشگی پروردگار عالم ازین گردنه صعب العبور نیز محکم و استوار عبور کرده و همانطور که فرماندهی کل عالم در آیه پنجم از سوره مبارکه قصص وعده داده است پیروزی تاریخی دیگری را به مانند دفاع مقدس ۱۲ روزه رقم خواهیم زد. ان شا الله .

ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین."

