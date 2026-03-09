سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد:
معرفی کانالهای ارتباط مجازی تامین اجتماعی در استانها
سازمان تامین اجتماعی آدرس کلیه کانالها و صفحات مجازی این سازمان در شبکههای اجتماعی را منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، اداره کل روابط عمومی اعلام کرد: وبسایت رسمی سازمان تأمین اجتماعی به نشانی Tamin.ir، تنها مرجع رسمی اطلاعرسانی اخبار و موضوعات مربوط به این سازمان است.
کانالها و صفحات رسمی سازمان تأمین اجتماعی در تمامی شبکههای اجتماعی فقط با نشانی Tamin_Media@ در دسترس تمامی افراد جامعه، ذینفعان و شرکای اجتماعی است.
تامین اجتماعی اعلام کرد: همچنین بیمهشدگان، کارفرمایان، مستمریبگیران و بازنشستگان گرامی در سراسر کشور؛ برای دریافت اخبار و اطلاعیههای سازمان تامین اجتماعی مانند نحوه ارائه خدمات بیمهای، برنامه حضور پزشکان، جزئیات فعالیت مراکز درمانی و... کانالهای رسمی اداره کل و مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی در استان خود را از نشانی زیر دنبال کنید.
اولین آدرس مربوط به اداره کل و دومین آدرس مربوط به مدیریت درمان هر استان است.
آذربایجان شرقی
eitaa.com/tamin_azarbaijansharghi
eitaa.com/tamin_dazarbaijansharghi
آذربایجان غربی
ble.ir/tamin_azarbaijangharbi
ble.ir/tamin_dazarbaijangharbi
اردبیل
eitaa.com/tamin_ardabil
eitaa.com/tamin_dardabil
اصفهان
eitaa.com/tamin_isfahan
eitaa.com/tamin_disfahan
eitaa.com/tamin_dkashan
البرز
eitaa.com/tamin_alborz
eitaa.com/tamin_dalborz
ایلام
eitaa.com/tamin_ilam
eitaa.com/tamin_dilam
بوشهر
ble.ir/tamin_bushehr
splus.ir/tamin_dbushehr
تهران
eitaa.com/tamin_gharbtehran
eitaa.com/tamin_sharghtehran
eitaa.com/tamin_shtehran
eitaa.com/tamin_dtehran
چهارمحال و بختیاری
eitaa.com/tamin_chb
eitaa.com/tamin_dcheharmahal
خراسان جنوبی
eitaa.com/tamin_skh
eitaa.com/tamin_dkhorasanj
خراسان رضوی
eitaa.com/tamin_khrazavi
eitaa.com/tamin_dkhorasanr
خراسان شمالی
eitaa.com/tamin_nkh
eitaa.com/tamin_dnkhshomali
خوزستان
eitaa.com/tamin_khozestan
eitaa.com/tamin_dkhozestan
زنجان
eitaa.com/tamin_zanjan
eitaa.com/tamin_dzanjan
سمنان
eitaa.com/tamin_semnan
eitaa.com/tamin_dsemnan
سیستان و بلوچستان
eitaa.com/tamin_sb
splus.ir/tamin_dsb
فارس
eitaa.com/tamin_fars
eitaa.com/Tamin_d_fars
قزوین
eitaa.com/tamin_qazvin
ble.ir/tamin_dqazvin
قم
eitaa.com/tamin_qom1
eitaa.com/tamin_dqom
کردستان
eitaa.com/tamin_kurdistan
ble.ir/tamin_dkordestan
کرمان
splus.ir/tamin_kerman
eitaa.com/tamin_dkerman
کرمانشاه
eitaa.com/tamin_kermanshah
eitaa.com/tamin_dkermanshah
کهگیلویه و بویراحمد
eitaa.com/tamin_kb
eitaa.com/tamin_dkb1
گلستان
eitaa.com/tamin_golestan
eitaa.com/tamin_dgolestan
گیلان
eitaa.com/tamin_gilan
eitaa.com/tamin_dgilan
لرستان
eitaa.com/tamin_lorestan
ble.ir/tamin_dlorestan
مازندران
eitaa.com/tamin_mazandaran
eitaa.com/tamin_dmazandaran
مرکزی
eitaa.com/tamin_markazi
eitaa.com/tamin_dmarkazi
هرمزگان
eitaa.com/tamin_hormozgan
eitaa.com/tamin_dhormozgan
همدان
eitaa.com/tamin_hamedan
eitaa.com/tamin_dhamedan
یزد
eitaa.com/tamin_yazd
eitaa.com/tamin_dyazd