خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد:

معرفی کانال‌های ارتباط مجازی تامین اجتماعی در استان‌ها

کد خبر : 1760212
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان تامین اجتماعی آدرس کلیه کانال‌ها و صفحات مجازی این سازمان در شبکه‌های اجتماعی را منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، اداره کل روابط عمومی اعلام کرد: وبسایت رسمی سازمان تأمین اجتماعی به نشانی Tamin.ir، تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به این سازمان است.

کانال‌ها و صفحات رسمی سازمان تأمین اجتماعی در تمامی شبکه‌های اجتماعی فقط با نشانی Tamin_Media@ در دسترس تمامی افراد جامعه، ذینفعان و شرکای اجتماعی است.

تامین اجتماعی اعلام کرد: همچنین بیمه‌شدگان، کارفرمایان، مستمری‌بگیران و بازنشستگان گرامی در سراسر کشور؛ برای دریافت اخبار و اطلاعیه‌های سازمان تامین اجتماعی مانند نحوه ارائه خدمات بیمه‌ای، برنامه حضور پزشکان، جزئیات فعالیت مراکز درمانی و... کانال‌‌های رسمی اداره کل و مدیریت‌ درمان سازمان تامین اجتماعی در استان‌ خود را از نشانی زیر دنبال کنید. 

اولین آدرس مربوط به اداره کل و دومین آدرس مربوط به مدیریت درمان هر استان است.

 

آذربایجان شرقی

 

eitaa.com/tamin_azarbaijansharghi

eitaa.com/tamin_dazarbaijansharghi

 

آذربایجان غربی

ble.ir/tamin_azarbaijangharbi

ble.ir/tamin_dazarbaijangharbi

 

اردبیل

eitaa.com/tamin_ardabil

eitaa.com/tamin_dardabil

 

اصفهان

eitaa.com/tamin_isfahan

eitaa.com/tamin_disfahan

eitaa.com/tamin_dkashan

 

البرز

eitaa.com/tamin_alborz

eitaa.com/tamin_dalborz

 

ایلام

eitaa.com/tamin_ilam

eitaa.com/tamin_dilam

 

بوشهر

ble.ir/tamin_bushehr

splus.ir/tamin_dbushehr

 

تهران

eitaa.com/tamin_gharbtehran

eitaa.com/tamin_sharghtehran

eitaa.com/tamin_shtehran

eitaa.com/tamin_dtehran

 

چهارمحال و بختیاری

eitaa.com/tamin_chb

eitaa.com/tamin_dcheharmahal

 

خراسان جنوبی

eitaa.com/tamin_skh

eitaa.com/tamin_dkhorasanj

 

خراسان رضوی

eitaa.com/tamin_khrazavi

eitaa.com/tamin_dkhorasanr

 

خراسان شمالی

eitaa.com/tamin_nkh

eitaa.com/tamin_dnkhshomali

 

خوزستان

eitaa.com/tamin_khozestan

eitaa.com/tamin_dkhozestan

 

زنجان

eitaa.com/tamin_zanjan

eitaa.com/tamin_dzanjan

 

سمنان

eitaa.com/tamin_semnan

eitaa.com/tamin_dsemnan

 

سیستان و بلوچستان

eitaa.com/tamin_sb

splus.ir/tamin_dsb

 

فارس

eitaa.com/tamin_fars

eitaa.com/Tamin_d_fars

 

قزوین

eitaa.com/tamin_qazvin

ble.ir/tamin_dqazvin

 

قم

eitaa.com/tamin_qom1

eitaa.com/tamin_dqom

 

کردستان

eitaa.com/tamin_kurdistan

ble.ir/tamin_dkordestan

 

کرمان

splus.ir/tamin_kerman

eitaa.com/tamin_dkerman

 

کرمانشاه

eitaa.com/tamin_kermanshah

eitaa.com/tamin_dkermanshah

 

کهگیلویه و بویراحمد

eitaa.com/tamin_kb

eitaa.com/tamin_dkb1

 

گلستان

eitaa.com/tamin_golestan

eitaa.com/tamin_dgolestan

 

گیلان

eitaa.com/tamin_gilan

eitaa.com/tamin_dgilan

 

لرستان

eitaa.com/tamin_lorestan

ble.ir/tamin_dlorestan

 

مازندران

eitaa.com/tamin_mazandaran

eitaa.com/tamin_dmazandaran

 

مرکزی

eitaa.com/tamin_markazi

eitaa.com/tamin_dmarkazi

 

هرمزگان

eitaa.com/tamin_hormozgan

eitaa.com/tamin_dhormozgan

 

همدان

eitaa.com/tamin_hamedan

eitaa.com/tamin_dhamedan

 

یزد

eitaa.com/tamin_yazd

eitaa.com/tamin_dyazd

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

