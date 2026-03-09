به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته اخباری مبنی بر آسیب دیدن برخی واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی کاوه واقع در شهرستان ساوه منتشر شده است. همچنین گزارش‌هایی غیررسمی درباره توقف فعالیت یا تعطیلی برخی کارخانه‌ها در این منطقه به گوش می‌رسد؛ موضوعی که نگرانی‌هایی را در میان کارگران و فعالان حوزه تولید ایجاد کرده است. شهرک صنعتی کاوه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های صنعتی کشور، نقش قابل‌توجهی در اشتغال و تولید ملی دارد و هرگونه اختلال در فعالیت واحدهای صنعتی آن می‌تواند پیامدهایی برای نیروی کار و روند تولید به همراه داشته باشد.

در همین راستا، برای بررسی دقیق‌تر وضعیت واحدهای صنعتی این منطقه و اطلاع از آخرین شرایط کارگران و کارخانه‌ها، با داوود میرزایی، دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که مشروح آن در ادامه می‌آید.

میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره اخبار منتشر شده پیرامون آسیب دیدن برخی واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی کاوه گفت: در جریان حوادث اخیر، یکی از واحدهای صنعتی در این شهرک دچار آسیب شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این حادثه تلفات انسانی نیز به همراه داشته است، اظهار کرد: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت. تنها دو نفر از کارگران دچار جراحت شدند که برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند و طبق گزارش‌ها، وضعیت آن‌ها جدی نبوده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه در ادامه درباره وضعیت فعالیت کارخانه‌ها در این مدت بیان کرد: خوشبختانه در این مدت هیچ گزارشی از تعطیلی واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی کاوه نداشته‌ایم و موردی از تعدیل نیرو نیز مطرح نشده است. پیش از این حوادث هم چنین موضوعی وجود نداشت و تاکنون نیز اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است.

وی با اشاره به وضعیت جامعه کارگری در شرایط فعلی افزود: جامعه کارگری همواره تلاش کرده است در شرایط مختلف، چرخه تولید متوقف نشود. در حال حاضر نیز کارگران در کنار کارفرمایان در تلاش هستند تا روند تولید در واحدهای صنعتی ادامه پیدا کند.

میرزایی همچنین درباره وضعیت قوانین کار در شرایط بحرانی گفت: در قانون کار مقررات مشخصی با عنوان قوانین ویژه جنگ به‌صورت صریح وجود ندارد، اما در صورتی که فعالیت یک کارخانه یا کارگاه حتی به‌طور موقت متوقف شود، پس از آغاز مجدد فعالیت آن واحد، قراردادهای کارگران باید دوباره فعال شود و کارگرانی که به دلیل توقف کار بیکار شده‌اند، به کار خود بازگردند.

وی در پایان تصریح کرد: اگر به هر دلیلی امکان ازسرگیری فعالیت یک واحد تولیدی وجود نداشته باشد، کارگران آن واحد باید تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند تا از حمایت‌های قانونی برخوردار شوند.

