خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بررسی بودجه سال آینده تامین اجتماعی در جلسه هیئت مدیره این سازمان

کد خبر : 1759821
لینک کوتاه کپی شد.

در آخرین جلسه هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی مقرر شد نقطه نظرات هیئت مدیره به دبیرخانه‌ی هیئت امنای این سازمان منعکس گردد.

به گزارش ایلنا، جلسه هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی در روز شنبه مورخ شانزدهم اسفندماه با حضور تمامی اعضا برگزار و بودجه ۱۴۰۵ این سازمان و همچنین نحوه ارائه خدمات درمانی به آسیب دیدگان جنگ تحمیلی اخیر مورد بررسی قرار گرفت. 

در ابتدای جلسه مرتضی لطفی، رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی، شهادت رهیر معظم انقلاب اسلامی، شماری از فرماندهان و مسئولین نظام و مردم کشورمان را به ملت غیور و شریف ایران به ویژه خانواده بزرگ تامین اجتماعی تسلیت گفته و در ادامه این جلسه موضوع بودجه ۱۴۰۵ سازمان مطرح و مقرر شد تا کمیته‌ی تخصصی برنامه و بودجه و حسابرسی با حضور مدیران ذیربط و مشاورین اعضا، نقطه نظرات هیات مدیره را در بودجه پیشنهادی بررسی و اعمال کند. 

در این جلسه، موضوع نامه هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه در زمینه بودجه سال ۱۴۰۵ و محورهای اعلامی در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد نقطه نظرات هیئت مدیره به دبیرخانه‌ی هیئت امنا منعکس گردد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل