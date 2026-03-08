بررسی بودجه سال آینده تامین اجتماعی در جلسه هیئت مدیره این سازمان

به گزارش ایلنا، جلسه هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی در روز شنبه مورخ شانزدهم اسفندماه با حضور تمامی اعضا برگزار و بودجه ۱۴۰۵ این سازمان و همچنین نحوه ارائه خدمات درمانی به آسیب دیدگان جنگ تحمیلی اخیر مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای جلسه مرتضی لطفی، رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی، شهادت رهیر معظم انقلاب اسلامی، شماری از فرماندهان و مسئولین نظام و مردم کشورمان را به ملت غیور و شریف ایران به ویژه خانواده بزرگ تامین اجتماعی تسلیت گفته و در ادامه این جلسه موضوع بودجه ۱۴۰۵ سازمان مطرح و مقرر شد تا کمیته‌ی تخصصی برنامه و بودجه و حسابرسی با حضور مدیران ذیربط و مشاورین اعضا، نقطه نظرات هیات مدیره را در بودجه پیشنهادی بررسی و اعمال کند.

در این جلسه، موضوع نامه هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه در زمینه بودجه سال ۱۴۰۵ و محورهای اعلامی در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد نقطه نظرات هیئت مدیره به دبیرخانه‌ی هیئت امنا منعکس گردد.

انتهای پیام/